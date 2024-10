Está en Tailandia representando a Costa Rica en un concurso de belleza, pero lo que ella quiere es cantar

Macarena Chamberlain reconoce que lo de ella es más el modelaje y las fotografías para marcas, no tanto los certámenes de belleza. Sin embargo, también confiesa que uno de sus grandes anhelos era convertirse en Miss Grand Costa Rica.

¿La razón? El Miss Grand International le permite a sus competidoras demostrar su talento más allá de la pasarela, ya sea bailando, cantando u en otras manifestaciones artísticas. Cuando Maca, como le dicen de cariño, se enteró de eso, se propuso estar allí algún día. Para ese entonces tenía 15 años.

Hoy, a sus 20 años, está en Bangkok, Tailandia, donde se va a llevar a cabo el certamen de belleza, uno de los más conocidos a nivel internacional. Por allí han pasado conocidas reinas ticas como Brenda Castro (Miss Costa Rica 2015), y las virreinas del Miss Costa Rica Brenda Muñoz y Kristell Ruiz.

Macarena Chamberlain fue designada por la organización del Miss Grand Costa Rica. (jose araica)

Maca, por su parte, fue designada por la organización del concurso, luego de enterarse que iba a haber un casting para elegir a la reina tica del 2024. Sabía que este era su momento y no lo iba a desaprovechar.

“Este siempre ha sido el certamen de mis sueños, porque tiene competencia de canto y yo soy cantante de toda la vida. Lo vi por primera vez en el 2018 y desde ahí supe que quería estar en este concurso. Entonces, el día que me pusieron la corona, lloré de la felicidad, de saber que finalmente mi esfuerzo de todos estos años valió la pena”, recuerda.

Cuando la joven habla de que tuvo que hacer demasiado esfuerzo para estar en este concurso y que ha sido “difícil”, se refiere a que en 2019, cuando tenía 15 años, su peso corporal rondaba los 90 kilos. Para mejorar su salud cambió sus hábitos alimenticios con ayuda de su abuelita, Alexandra Jiménez, e impulsada por su amiga, Mariana Vargas, aprendió a alimentarse adecuadamente.

Hoy cuando se ve al espejo, ve una Maca con 30 kilos menos que ha pasado por un largo proceso de aceptación.

“Me tomó como dos años el proceso de bajar de peso, pero me sentí muy apoyada; aunque ahora también tengo que lidiar con las personas que dicen que no tonifico y creen que todo lo pueden criticar, pero no saben que he pasado meses de preparación, de hacer dietas, de gimnasio, de preparación mental y psicológica, porque psicológicamente eso afecta y uno tiene que ser de hierro, fuerte”, asegura la joven vecina de Escazú.

Afirma que en ocasiones las críticas le han hecho en redes sociales le hacen eco en las noches, y que ha tenido que llamar al director del certamen, Erick Solís, para preguntarle si ella es una representante acorde al concurso. Él es quien la tranquiliza.

Además, asegura que tener una red de apoyo, encabezada por su papá, Percy Chamberlain, la hacen sentirse segura.

La pasión por el canto

Macarena aprendió a lidiar con las críticas y hoy es una mujer mucho más fuerte, enfocada en lo que quiere: mostrar su lado artístico en el Miss Grand International.

Recuerda que ha cantado desde que tiene memoria y que cuando era niña, le hacía conciertos a su familia. Pero su época favorita era en Navidad, cuando cantaba villancicos.

“A mediados de octubre empieza la ronda audiciones en el Miss Grand International, si logro pasar esa ronda, voy a la segunda etapa y luego a la tercera que es la final y eso me tiene muy ilusionada porque quiero mostrar mi Maca artista, que es un poco diferente a la Maca miss”, asegura.

Macarena Chamberlain perdió 30 kilos para poder participar en el Miss Grand International. (jose araica)

Chamberlain planea hacer un “espectáculo diferente” y promete sorprender al público con su estilo musical, el cual es muy versátil. Sin embargo, pase lo que pase, está feliz de que llegó al escenario que tantas veces vio por televisión.

Pasado el concurso, Macarena quiere regresar a su trabajo como modelo comercial. No obstante, también anhela impulsar su carrera como cantante: lanzar discos, escribir canciones y dar conciertos.

“Mi mayor sueño es ser alguien en la industria musical. Entonces no me interesa hacer más certámenes... a menos que el Miss Universo ponga una competencia de canto, porque yo hago lo que sea por la música. Aunque tampoco es que me cierro completamente hacer otros certámenes, puede ser que más adelante quiera volver a hacer uno, pero es que después de este certamen, la música va a ser mi prioridad, como siempre”, comenta.