Viva

Miss de Costa Rica recibió grave diagnóstico dos semanas después de accidente de tránsito

La representante costarricense del certamen Miss Eco International 2025 primero fue diagnosticada con una conmoción cerebral, hasta que los médicos confirmaron otra fuerte lesión

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Camille Valverde
Camille Valverde, representante de Costa Rica en el certamen Miss Eco International 2025, fue hospitalizada tras sufrir un grave accidente de tránsito en Panamá. Al llegar a Costa Rica, recibió un duro diagnóstico. (Camille Valverde /Camille Valverde)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss Eco InternationalCamille Valverde
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.