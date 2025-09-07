Miss de Costa Rica recibió grave diagnóstico dos semanas después de accidente de tránsito

Camille Valverde, representante de Costa Rica en el certamen Miss Eco International 2025, fue hospitalizada tras sufrir un grave accidente de tránsito en Panamá. Al llegar a Costa Rica, recibió un duro diagnóstico.

Dos semanas después de haber sufrido un grave accidente de tránsito en Panamá Camille Valverde, representante de Costa Rica en el certamen de belleza Miss Eco International 2025, fue diagnosticada con una fractura en su columna.

La modelo estuvo involucrada en un altercado en carretera el 22 de agosto, lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza. Luego de perder el conocimiento y someterse a los primeros chequeos médicos, los especialistas concluyeron que presentaba un esguince cervical y una conmoción cerebral; no obstante, con el paso de los días, el dolor persistía.

Fue hasta su regreso a Costa Rica que, tras insistir en que le realizaran más exámenes, descubrieron una lesión en su columna.

“En el primer hospital no lo notaron y cuando llegué a Costa Rica yo seguía llore y llore para que me hicieran más exámenes porque sabía que este dolor no era normal”, escribió en sus redes sociales.

Según indicó, ahora deberá utilizar un corsé y permanecer en terapia y reposo para recuperarse.

