Destacada Miss de Costa Rica sufre grave accidente de tránsito y es hospitalizada tras perder el conocimiento

Camille Valverde, representante de Costa Rica en el certamen de belleza Miss Eco International 2025, sufrió un grave accidente de tránsito que le provocó un esguince cervical y una conmoción cerebral.

La reina de belleza se encuentra hospitalizada en un centro médico de Panamá y relató, a través de sus redes sociales, que el accidente ocurrió el viernes 22 de agosto, mientras se dirigía al aeropuerto. Como consecuencia de una colisión entre dos vehículos, recibió un fuerte golpe en la cabeza y perdió el conocimiento.

Su hija, quien también viajaba en el vehículo, resultó con algunos golpes, aunque Valverde aseguró que no revistieron gravedad.

Además de mostrar las imágenes del altercado, la modelo manifestó su anhelo de regresar a Costa Rica en los próximos días. “La vida nos dio una segunda oportunidad”, escribió.

