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Miss Brasil sufre tremenda caída en pleno concurso de belleza: vea lo que pasó

La joven participó en el certamen Miss Eco 2026 en Egipto. La caída ocurrió durante la final

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Por Jessica Rojas Ch.
Joana Camargo Miss Brasil Miss Eco
Tras su caída, Joana Camargo, Miss Brasil en el concurso Miss Eco 2026, ocupó el quinto lugar del certamen. (Captura de video/La Nación)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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