Miss Brasil sufre tremenda caída en pleno concurso de belleza: vea lo que pasó

La joven Joana Camargo, representante de Brasil en el reinado de belleza Miss Eco 2026, en Egipto, sufrió una aparatosa caída durante la gala final del concurso.

Cuando la modelo de 29 años fue anunciada por el presentador del concurso como una de las finalistas, hizo una pequeña pasarela, pero no salió nada bien, ya que al dar un giro trastabilló y fue a dar al suelo, cayendo de forma contundente y provocando gestos de impresión entre el resto de sus compañeras de certamen.

Las imágenes del accidente rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Pese al momento incómodo, la concursante se levantó y siguió en la competencia. Camargo finalmente ocupó el quinto lugar del reinado internacional.