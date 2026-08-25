‘Mira quién baila’ ya tiene fecha de estreno: Este día podrá ver debutar a Majo Ulate, Natalia Monge y más en la pista

'Mira quién baila' (MQB) tendrá su tercera temporada con humoristas, presentadores, cantantes y creadores de contenido.

La pista de Mira quién baila está lista para recibir a las 10 figuras costarricenses que debutarán en el formato televisivo. Este martes 25 de agosto, mediante la presentación oficial en televisión nacional, dieron a conocer que la fecha de estreno será el domingo 20 de setiembre.

El anuncio que se hizo en Teletica mostró a el set de la competencia y reveló que esta temporada tendrá su propia canción de apertura.

En esta ocasión, el elenco de figuras costarricenses está conformado por la maquillista Majo Ulate, el cantante Tapón, la empresaria Karla Quesada, el humorista Mauricio Artavia (Papi Pazz) y la influencer Jasmine Salas, esposa del exfutbolista Christian Bolaños.

Además, también participan JP -bailarín y exfigura de televisión-, las presentadoras Natalia Monge y Rose Davis, así como los creadores de contenido Antuan Fallas y Alex Alvarado.

Ellos no conocen aún a sus parejas de baile profesionales, pero el anuncio se hará público muy pronto. Por otro lado, los presentadores del formato serán Édgar Silva, como el maestro de ceremonias principal, acompañado por las reinas de belleza Natalia Carvajal y Lisbeth Valverde.