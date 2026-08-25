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‘Mira quién baila’ ya tiene fecha de estreno: Este día podrá ver debutar a Majo Ulate, Natalia Monge y más en la pista

Las 10 figuras costarricenses que participarán del formato de baile se están preparando para conocer a su pareja e iniciar el ensayo de las coreografías

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Por Fiorella Montoya
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Mira quién baila (MQB), segunda temporada, en Teletica. Los participantes este 2025 son: Daniel Montoya, Mariana Uriarte, Chiqui Brenes, Ericka Morera, Ivonne Cerdas, Thais Alfaro, Jeff Donado, Katherine Campbell, Neto Rangel y Ítalo Marenco.
'Mira quién baila' (MQB) tendrá su tercera temporada con humoristas, presentadores, cantantes y creadores de contenido. (Instagram)







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Mira quién baila
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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