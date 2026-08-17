‘Mira quién baila’ confirma a sus primeros participantes para la tercera temporada

Mira quién baila (MQB) confirmó a sus participantes de la nueva temporada este lunes.

El programa de concursos de baile Mira quién baila confirmó a sus primeros participantes para la nueva temporada, que se estrenará en setiembre.

La producción hizo el anuncio durante el programa De boca en boca, donde reveló que el cantante Tapón; la influencer y empresaria Karla Quesada; el humorista Mauricio Artavia, conocido como Papi Pazz; la influencer Jasmine Salas, esposa del futbolista Christian Bolaños; la exfigura de televisión y bailarín JP, la maquillista Majo Ulate, la presentadora Natalia Monge, el influencer Antuan Fallas y Rose Davis formarán parte de esta tercera edición.

La nueva temporada será conducida por Édgar Silva y contará con la participación de las ex Miss Costa Rica Natalia Carvajal, ganadora en 2018, y Lisbeth Valverde, quien obtuvo el título en 2023.

Además, el jurado estará integrado por el reconocido bailarín español Toni Costa; su compatriota, el bailarín y entrenador Isaac Rovira; el actor y humorista costarricense Mauricio Astorga; y la artista salvadoreña Isabel Guzmán.