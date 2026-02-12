Viva

Ministro de Comunicación se habría ausentado a sesiones para elegir premio Pío Víquez: ‘Actuó de forma irresponsable e irregular’, dice miembro del jurado

Boris Ramírez, uno de los tres jueces, aseguró a ‘La Nación’ que el jerarca Arnold Zamora habría incumplido su deber como miembro del jurado del premio nacional de periodismo

Por Juan Pablo Sanabria
Arnold Zamora
El ministro de Comunicación, Arnold Zamora era el representante de la cartera de Cultura en el jurado del premio Pío Víquez. (Captura Video )







Premios Nacionales de CulturaPío VíquezArnold ZamoraMinistro de la PresidenciaInterferenciaBoris Ramírez
