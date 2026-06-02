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Mimi Ortiz sufre por duro padecimiento que ya ni le permite alzar a su hijo: ‘Él iba llorando... me parte el alma’

La influencer explicó su situación de salud y aseguró que está en dudas sobre si operarse, el cual es el tratamiento más común en ese tipo de casos

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Por Juan Pablo Sanabria
Mimi Ortiz
Mimi Ortiz tiene un hijo de cuatro años. (Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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