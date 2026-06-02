Mimi Ortiz sufre por duro padecimiento que ya ni le permite alzar a su hijo: ‘Él iba llorando... me parte el alma’

La influencer Mimi Ortiz se sinceró sobre un difícil padecimiento de salud y las consecuencias que este ha traído a su vida y que “le parten el alma”, pues incluso afecta momentos cotidianos con su hijo.

Ortiz respondió recientemente a varias preguntas de sus seguidores en Instagram y una de estas iba dirigida a conocer su estado físico, debido a que anteriormente había informado que tenía problemas con su espalda.

Ahora, la creadora de contenido detalló que se somete a terapia para tratarse unas hernias que le fueron diagnosticadas y que de momento se encuentra indecisa sobre si debe operarse.

“Sigo entrenando para fortalecer mi cuerpo, pero hay días de días. Hay días que estoy súper y hay días que ando con molestia”, detalló.

Pero más allá del malestar corporal, Mimi aseguró que lo más retador para ella es que las hernias ya le impiden alzar a su hijo. De hecho, relató que ayer lunes el niño terminó llorando por esa situación.

“Me pidió que lo alzara y no pude. Él iba llorando y me decía: ‘Mami, ¿por qué tú no me alzas?’ Ahí en esos momentos es cuando me parte el alma. Pero bueno, camino, tengo salud, puedo entrenar y, pues, las restricciones que tengo es nada más de adaptarse y tener la mejor actitud", finalizó su mensaje.