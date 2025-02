Mimi Ortiz le ‘sacó las lágrimas’ a Marianela Valverde con este mensaje

Marianela Valverde anunció recientemente que, a sus 41 años, logró el embarazo que tanto había soñado. La noticia sorprendió y conmovió a muchos, y entre estas personas está Mimi Ortiz, quien es cercana al matrimonio entre Valverde y el colombiano Juan David Cardona.

Ortiz dedicó unas palabras a la expresentadora de Combate, al repostear el video en el que esta muestra cómo le hizo saber a Cardona que estaba embarazada. En su mensaje, la influencer mostró su gratitud con la pareja.

“Qué hermoso es ver a Dios cómo trabaja de una forma tan detallada. Nos llenas de alegría con esta noticia. Gracias por compartirlo con todos nosotros, gracias por dejarnos ver la gloria de Dios, por dejarnos ver lo luchona que es Macarena (hija de Valverde) y el propósito de vida que trae”, escribió Mimi.

“¿Se imaginan cuando Macarena cuente la historia de cómo sus papás no se dieron por vencidos? Uff, que Dios me preste vida para presenciar eso. Gracias Nela y Juanda por luchar y no darse por vencidos, están impactando muchas vidas”, finaliza el texto.

LEA MÁS: Mimi Ortiz cuenta cómo vive su relación a distancia con Toni Costa

Valverde no tardó en responder al mensaje de su amiga Libni (nombre real de Mimi) y aseguró que el “hermoso” mensaje le “sacó las lágrimas”.

Recientemente, la modelo hizo público un video en el que se aprecia el momento en que dio a conocer su embarazo. En la grabación, específicamente, compartió el instante en que reveló la noticia a su esposo, quien reaccionó con profunda alegría y emoción.

“Amor, ¿me lee esto?”, le dice Valverde a su pareja mientras le entrega un regalo. Él, sonriendo, abre la cajita de madera que contiene una camiseta con la frase en inglés Promoted to Dad (Ascendido a papá). Al leer el mensaje y ver la prueba de embarazo, ambos se abrazan y entre lágrimas repiten: “Lo logramos, lo logramos”.

De acuerdo con lo publicado por Valverde en sus redes sociales, se espera que su hija nazca aproximadamente en 24 semanas; es decir, para julio de este año.