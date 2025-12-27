Milo J confirma concierto en Costa Rica como parte de su gira La vida era más corta

Milo J incluyó a Costa Rica en la primera vuelta de su gira La vida era más corta Tour 2026.

La espera terminó para los seguidores costarricenses de Milo J. El artista argentino, cuyo nombre real es Camilo Joaquín Villarruel, confirmó su visita al país como parte de la gira La vida era más corta Tour 2026 (primera vuelta), con un concierto programado para el 30 de mayo.

El anuncio se dio el 19 de diciembre, a través de su cuenta de Instagram, cuando el cantante reveló las fechas de su recorrido por 16 ciudades de América Latina, entre ellas San José.

La publicación dio fin a semanas de expectativa entre sus fans, especialmente en Costa Rica, luego de que a inicios de diciembre Milo señalara que la gira se encontraba retrasada por situaciones fuera de su control.

En aquel mensaje, el artista aseguró que estaba preparando algo especial y prometió que pronto se reencontraría con su público. La historia incluyó con varias banderas, entre ellas una de Costa Rica, lo que avivó la expectativa entre sus seguidores locales.

Un disco que marcó una nueva etapa

El tour acompaña el lanzamiento de su álbum La vida era más corta, estrenado en setiembre, un trabajo que marcó un punto de inflexión en la carrera del artista. Con canciones como Bajo de la piel, Niño y Ama de sol, Milo explora letras profundas y emocionales, tomando el folclore argentino como punto de partida para construir una propuesta sonora íntima y reflexiva.

El disco también incluye colaboraciones destacadas como Jagandero, junto a Mercedes Sosa, y Luciérnagas, con Silvio Rodríguez, consolidando al artista más allá de la escena del trap.

Lejos de ser visto únicamente como una figura emergente del género urbano, Milo J se posiciona hoy como un artista de la música argentina, capaz de enlazar generaciones al mezclar trap, electrónica, tango, rock y sonidos tradicionales, así como colaboraciones con artistas más jóvenes como Trueno o AKRIILA.

Reconocimiento internacional

El impacto del álbum no pasó desapercibido. Rolling Stone en Español posicionó La Vida Era Más Corta como el mejor disco de 2025, destacando su profundidad artística.

“Milo J, con su álbum La vida era más corta, logró algo más que un disco: creó un puente entre generaciones, géneros y recuerdos. El trabajo es un viaje introspectivo, con canciones que exploran la nostalgia, la identidad, la memoria colectiva, el dolor y el renacimiento. Más que un registro de canciones individuales, el álbum es una cocción de raíces profundas, melancolía urbana y tradición reinventada”, señaló la publicación.