Bizarrap ‘resucita’ a J Balvin tras haberlo ‘matado’ con Residente hace unos años

En marzo de 2022, la escena de la música urbana latinoamericana giró en torno a una disputa: la que protagonizaron el rapero puertorriqueño Residente y el reguetonero J Balvin.

¿El momento más fuerte de la polémica? La Music Sessions #49 del productor argentino Bizarrap, una tiradera de casi ocho minutos en la que Residente arremetió contra su colega colombiano.

Cuatro años después, en ese mismo estudio donde J Balvin fue calificado como “fracasado” y “racista”, el artista colombiano estrenó el tema J BALVIN || BZRP Music Sessions. ¿Una respuesta para Residente? No. En 3 minutos y 16 segundos, Balvin apostó por una letra dedicada a uno de sus examores.

“Cuando pensé que ya te olvidé, me apareció tu foto. Se me aguaron los ojos, me cambió la mirada”, es el verso con el que inicia la canción. Luego, el cantante insiste en que no ha logrado olvidar a esa persona.

“Y a la que me olvidó, se le olvidó, que me olvidó”, continúa el artista, inmerso en una idea que también podría interpretarse como una forma de dejar atrás viejos conflictos, incluido el que sostuvo con Residente.

El colombiano parece estar en una etapa de reconciliación con figuras con las que alguna vez tuvo roces. El pasado 21 de diciembre, la Ciudad de México fue escenario de uno de los momentos más comentados del año en la música latina: Bad Bunny y J Balvin se reconciliaron ante unas 60.000 personas, durante el último concierto del puertorriqueño en su gira por Latinoamérica.

Ambos artistas, que en el pasado se distanciaron por diferencias creativas, declaraciones indirectas y el clima competitivo del reguetón, interpretaron juntos “La Canción”, un tema de su álbum colaborativo Oasis.

Fans sorprendidos

En redes sociales, los comentarios sobre la nueva sesión reflejan la sorpresa de muchos seguidores, quienes esperaban que el tema estuviera dirigido contra Residente.

“Todos: J Balvin le va a responder a Residente. J Balvin haciendo que extrañe a mi ex (con el nuevo tema)”, escribió el usuario Angel Rain en la plataforma de YouTube.

“La session fue todo menos lo que esperaba”, comentó Ana Martin, en una publicación que ya acumula más de 1.000 me gusta.

Y como estos, se repiten cientos de comentarios similares.

¿El coro del verano?

“Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos. No te puedo ver, pero estás como el viento, que se lleva todo y tú como si nada”. El coro, con un ritmo marcado por la música electrónica, perfila lo que podría convertirse en uno de los más escuchados y repetidos de este inicio de 2026.

Aquí puede escuchar J BALVIN || BZRP Music Sessions #62/66: