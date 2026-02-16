Viva

Millie Bobby Brown se ausenta de la boda de Maya Hawke, actriz de ‘Stranger Things’

Maya Hawke se casó en Nueva York con Christian Lee Hutson. Parte del elenco de ‘Stranger Things’ asistió, pero Millie Bobby Brown no acudió

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Maya Hawke contrajo matrimonio en Nueva York. Varios actores de 'Stranger Things' asistieron, pero algunas figuras clave no estuvieron presentes.
Maya Hawke contrajo matrimonio en Nueva York. Varios actores de 'Stranger Things' asistieron, pero algunas figuras clave no estuvieron presentes. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMillie Bobby BrownMaya HawkeStranger Things
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.