Millie Bobby Brown se ausenta de la boda de Maya Hawke, actriz de ‘Stranger Things’

Maya Hawke contrajo matrimonio en Nueva York. Varios actores de 'Stranger Things' asistieron, pero algunas figuras clave no estuvieron presentes.

La actriz Maya Hawke, reconocida por su papel de Robin Buckley en Stranger Things, se casó la mañana del sábado 14 de febrero con el músico Christian Lee Hutson en la iglesia St. George’s Episcopal Church, en Nueva York. A la ceremonia asistió gran parte del elenco de la serie. Sin embargo, varias figuras destacadas no acudieron al enlace, entre ellas Millie Bobby Brown.

Según reportó la prensa internacional, Brown no asistió a la boda. Tampoco estuvieron presentes los actores David Harbour, Jamie Campbell Bower ni la actriz Winona Ryder.

Entre los asistentes figuraron Natalia Dyer, Charlie Heaton, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Sadie Sink. El actor Noah Schnapp, quien también pertenece a ese grupo, no acudió a la celebración.

De acuerdo con la revista Hola, la lista de invitados confirmó la cercanía entre varios protagonistas de la serie más allá del set. Entre los presentes también estuvieron Joe Keery y otros compañeros que han acompañado a Hawke en distintas etapas de su carrera.

Maya Hawke es hija de los actores Uma Thurman y Ethan Hawke, quienes estuvieron casados entre 1998 y 2005. Durante ese matrimonio nació también Levon, de 23 años. Thurman además es madre de Luna, de 13 años, fruto de su relación con el empresario francés Arpad Busson. Por su parte, Ethan Hawke es padre de Clementine, de 17 años, e Indiana, de 14 años, de su actual matrimonio con Ryan Shawhughes.

La fiesta de bodas se realizó en The Players Members Club, un club reconocido de Nueva York. Publicaciones internacionales señalaron que la celebración se extendió durante varias horas.

Hawke y Hutson mantienen una relación profesional previa. El músico colaboró en los dos discos de la actriz, Moss y Chaos Angel. Hutson cuenta con tres álbumes de estudio.

