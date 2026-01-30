Viva

Actor de ‘Stranger Things’ sorprende con radical cambio físico logrado en solo tres meses

Disciplina, exigencia y un papel inesperado marcaron el proceso físico de Eduardo Franco. El actor explica qué lo motivó a cambiar su cuerpo en tiempo récord y por qué el reto fue decisivo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El actor Eduardo Franco mostró un drástico cambio corporal tras entrenar durante tres meses para un nuevo proyecto cinematográfico aún sin anunciar.
El actor Eduardo Franco mostró un drástico cambio corporal tras entrenar durante tres meses para un nuevo proyecto cinematográfico aún sin anunciar. (THEO WARGO/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCStranger ThingsEduardo Franco
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.