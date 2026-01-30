Actor de ‘Stranger Things’ sorprende con radical cambio físico logrado en solo tres meses

El actor Eduardo Franco mostró un drástico cambio corporal tras entrenar durante tres meses para un nuevo proyecto cinematográfico aún sin anunciar.

El actor Eduardo Franco, recordado por su papel como Argyle en la serie Stranger Things, generó impacto en redes sociales tras mostrar una transformación corporal alcanzada en apenas tres meses. El cambio respondió a la exigencia física de un nuevo proyecto cinematográfico que todavía no se dio a conocer.

Franco, de 31 años, explicó que la decisión surgió luego de recibir la confirmación del papel el 14 de julio. Según el guion, su personaje aparecía desde los primeros minutos del filme y debía hacerlo sin camisa, lo que lo llevó a iniciar un proceso intenso de entrenamiento y control físico.

El actor indicó que no contaba con experiencia previa en entrenamiento de fuerza. Aun así, asumió el reto con disciplina y acompañamiento profesional en una academia especializada. El proceso se extendió durante tres meses y tuvo como objetivo reducir grasa corporal y aumentar masa muscular.

La publicación original apareció en noviembre en su perfil de Instagram. Sin embargo, el video tomó nueva relevancia esta semana luego de que el medio británico Daily Mail destacara la historia, lo que provocó una nueva ola de reacciones.

Desde la academia donde entrenó, se señaló que el resultado respondió a trabajo constante y disciplina, factores clave para alcanzar la condición física requerida para el filme.

En los comentarios del video, seguidores del actor expresaron sorpresa por el cambio. Varias personas manifestaron dificultad para reconocer al intérprete del relajado repartidor de pizza que apareció en la cuarta temporada de Stranger Things.

Además de su participación en la exitosa serie de Netflix, Eduardo Franco actuó en producciones como Guía de un gamer para casi todo, Vándalo americano y Paquete.

La serie Stranger Things llegó a su final tras cinco temporadas y nueve años al aire. El personaje de Argyle formó parte únicamente de la cuarta temporada, estrenada en 2022, pero logró convertirse en uno de los más recordados por el público.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.