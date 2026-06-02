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Millie Bobby Brown revela el aspecto de la maternidad que más la sorprendió tras adoptar a su hija

Descubra qué sentimiento no esperaba experimentar la actriz tras adoptar a su hija

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Por O Globo / Brasil / GDA
Millie Bobby Brown ganó $26 millones en 2025 y se ubicó entre las actrices mejor pagadas de Hollywood según Forbes.
Millie Bobby Brown ganó $26 millones en 2025 y se ubicó entre las actrices mejor pagadas de Hollywood según Forbes. (AFP/Getty Images via AFP)







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