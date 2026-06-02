Millie Bobby Brown revela el aspecto de la maternidad que más la sorprendió tras adoptar a su hija

Millie Bobby Brown ganó $26 millones en 2025 y se ubicó entre las actrices mejor pagadas de Hollywood según Forbes.

Millie Bobby Brown habló sobre su experiencia como madre y confesó que hubo un aspecto de la maternidad para el que no estaba preparada. La actriz aseguró que el amor hacia su hija superó cualquier expectativa que tenía antes de la adopción.

La protagonista de Stranger Things compartió detalles de esta etapa durante un video publicado por Unicef, la agencia de las Naciones Unidas dedicada a promover los derechos y el bienestar de la niñez y la adolescencia.

Brown, quien suele mantener su vida privada lejos de la atención pública, explicó que con frecuencia recurre a su madre para resolver dudas relacionadas con la crianza.

La actriz comentó que suele consultarle comportamientos y situaciones cotidianas para confirmar si forman parte del desarrollo normal de los niños. Según relató, el apoyo familiar le brinda tranquilidad y confianza.

Además de su madre, también destacó el respaldo de su suegra. Indicó que ambas figuras han sido fundamentales para enfrentar los desafíos de la maternidad.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi son padres de una niña cuyo nombre permanece en reserva. La pareja anunció la adopción en agosto de 2025, un año después de formalizar su matrimonio en una ceremonia privada.

Durante la conversación con Unicef, la actriz explicó que intenta aprender todo lo posible para transmitir enseñanzas valiosas a su hija.

Brown afirmó que desea que la menor crezca rodeada de ejemplos de mujeres que apoyan a otras mujeres, alcanzan sus metas y construyen su propio futuro. También señaló que busca fomentar estándares positivos para que su hija no limite sus aspiraciones.

Sin embargo, el tema que más la impactó fue el vínculo emocional con la niña.

Al ser consultada sobre algo para lo que no estaba preparada antes de convertirse en madre, respondió que se trató del amor maternal. Explicó que antes le resultaba difícil comprender la intensidad de ese sentimiento, pero ahora considera que su magnitud es difícil de explicar con palabras.

La actriz tiene 22 años y calificó esa experiencia emocional como una de las mayores sorpresas desde que inició su vida como madre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.