Millie Bobby Brown explica por qué nunca revelará el nombre ni hablará públicamente sobre la personalidad de su hija

Millie Bobby Brown explicó por qué no hablará públicamente sobre su hija ni compartirá su nombre con el público.

La actriz Millie Bobby Brown explicó por qué nunca divulgará el nombre ni la personalidad de su hija. La protagonista de Stranger Things y el modelo Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, anunciaron la adopción de la menor en agosto de 2025.

La pareja ha sido activa en redes sociales, pero mantuvo total reserva sobre la niña. En una entrevista replicada por medios internacionales como el New York Post, Brown abordó el tema por primera vez.

La actriz celebró la llegada de la bebé y calificó el proceso de adopción como una etapa transformadora. Indicó que la niña les brindó una nueva perspectiva y que sus días ahora transcurren entre abrazos y risas.

Durante la conversación, señaló que ella y su esposo comparten por igual las responsabilidades de crianza. Destacó que la equidad en las tareas fortaleció su vínculo como pareja.

Cuando se le consultó sobre el carácter de la menor, la actriz se negó a dar detalles. Alegó que desea proteger la historia de vida de la niña hasta que sea lo suficientemente mayor para decidir si desea contarla.

Brown afirmó que no desea exponer a su hija sin su consentimiento. Consideró que no le corresponde hacer pública la personalidad de una menor que aún no puede expresar su voluntad.

La única foto de la niña se dio el 22 de agosto, un día después del anuncio oficial de adopción. La familia fue vista en East Hampton, estado de Nueva York, a 160 kilómetros de la ciudad.

El último capítulo de la historia televisiva de Brown se estrenará pronto. La quinta y última temporada de Stranger Things se lanzará en dos partes. La primera estará disponible el 26 de noviembre y el episodio final saldrá el 31 de diciembre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.