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Millie Bobby Brown entra al exclusivo ranking de las actrices mejor pagadas de Hollywood: solo una exfigura de Marvel gana más

Con solo 22 años, Millie Bobby Brown alcanza un lugar entre las actrices mejor pagadas de Hollywood

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Por O Globo / Brasil / GDA
Millie Bobby Brown ganó $26 millones en 2025 y se ubicó entre las actrices mejor pagadas de Hollywood según Forbes.
Millie Bobby Brown ganó $26 millones en 2025 y se ubicó entre las actrices mejor pagadas de Hollywood según Forbes. (AFP/Getty Images via AFP)







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