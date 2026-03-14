Millie Bobby Brown entra al exclusivo ranking de las actrices mejor pagadas de Hollywood: solo una exfigura de Marvel gana más

Millie Bobby Brown ganó $26 millones en 2025 y se ubicó entre las actrices mejor pagadas de Hollywood según Forbes.

La actriz británica Millie Bobby Brown logró un lugar destacado en la industria del entretenimiento. Según un ranking de Forbes, la intérprete figura entre las actrices mejor pagadas de Hollywood. Solo la supera Scarlett Johansson, conocida por su paso por el universo Marvel.

Brown tiene 22 años. Se convierte en la artista más joven que aparece en la lista general que incluye hombres y mujeres. Además, ocupa el décimo lugar del ranking global.

La publicación estima que Brown obtuvo $26 millones en ingresos durante 2025.

Solo dos proyectos bastaron para alcanzar la cifra

El dato sorprende por la cantidad de trabajos realizados durante ese periodo. La actriz participó únicamente en dos producciones.

El primer proyecto fue la temporada final de la serie Stranger Things, producción que impulsó su fama internacional durante casi una década. El segundo trabajo fue la película de ciencia ficción The Electric State, donde compartió elenco con Chris Pratt.

Con esos proyectos logró consolidar ingresos suficientes para entrar en el grupo de las actrices mejor pagadas.

Scarlett Johansson lidera el ranking entre actrices

Dentro del listado exclusivo de actrices, Scarlett Johansson ocupa el primer lugar. La intérprete recibió $43 millones en 2025.

Johansson fue conocida por su papel de Black Widow en el universo cinematográfico de Marvel. En la actualidad lidera otra franquicia importante del cine: Jurassic World.

Detrás de Johansson y Brown aparecen otras figuras consolidadas de Hollywood:

Reese Witherspoon , posición 12 en el ranking general

, posición 12 en el ranking general Jennifer Aniston , posición 18 en el ranking general

, posición 18 en el ranking general Cameron Diaz, posición 19 en el ranking general

Una estrella nacida en la era del ‘streaming’

La revista Forbes destacó un dato particular. Millie Bobby Brown se convirtió en la primera estrella surgida del streaming que alcanza este nivel de ingresos en Hollywood.

El contraste con otras actrices de su generación es amplio. Por ejemplo, Sydney Sweeney registró ganancias de $7 millones durante 2025.

Adam Sandler fue el actor mejor pagado del año

En la clasificación general de actores y actrices, el primer lugar lo ocupa Adam Sandler. El actor obtuvo ingresos por $48 millones durante el último año.

El resultado marca un cambio frente al ranking previo. En 2024, Sandler ocupó el noveno lugar. Ese año el actor mejor pagado fue Dwayne Johnson, conocido como The Rock, quien en la nueva lista no aparece entre los diez primeros.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.