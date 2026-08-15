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Miles de fans de la cantante Bonnie Tyler acompañan su ataúd en Gales

Varias personas comenzaron a cantar el éxito ‘Total Eclipse of the Heart’ al ver aparecer el ataúd

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Por AFP y Jorge Arturo Mora
Mourners and fans line the streets to pay their respects as a hearse carrying the coffin of the late singer Bonnie Tyler is driven through her home town of Mumbles, southwest Wales, on August 15, 2026. Welsh singer Bonnie Tyler, best known for her powerful, haunting love song "Total Eclipse of the Heart" died in Portugal on July 8, 2026, aged 75. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / Correction - �The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by JUSTIN TALLIS has been modified in AFP systems in the following manner: [died in Portugal on July 8 2026,] instead of [died in Portugal on August 9, 2026,]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.�
Dolientes y seguidores se alinean en las calles para rendir homenaje mientras el cortejo fúnebre que transporta el ataúd de la fallecida cantante Bonnie Tyler recorre su ciudad natal de Mumbles, en el suroeste de Gales, el 15 de agosto de 2026. (JUSTIN TALLIS/AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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