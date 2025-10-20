Mick Hucknall habló sobre la leyenda de haber estado con 3.000 mujeres y sorprendió con su respuesta

El músico británico se refirió al mito de las 3.000 parejas y aseguró que hoy está plenamente enfocado en su familia.

Mick Hucknall, vocalista de la banda británica Simply Red, abordó la leyenda urbana que lo vincula con más de 3.000 mujeres. El músico, de 65 años, habló del tema durante una entrevista con el diario británico The Times y mostró su preocupación por el impacto que esa fama generó en su familia.

En la conversación, el artista expresó empatía hacia su esposa, Gabriella Wesberry, curadora y comerciante de arte. Ambos contrajeron matrimonio en 2010 y tienen una hija llamada Romy, de 18 años.

Hucknall admitió haber tenido una vida sentimental muy activa durante las décadas de 1980, 1990 y 2000. Aunque evitó confirmar o desmentir cifras exactas, aseguró que vivió una etapa desbordante. En sus palabras, comparó esa época con un niño que entra a una tienda de dulces y no puede creer su suerte.

El cantante reconoció que no sabe cómo su esposa logró permanecer a su lado, dado su historial amoroso. Cuando fue cuestionado sobre cómo su hija reacciona ante los relatos de su vida íntima pasada, respondió que se trata de un asunto lejano en el tiempo.

Indicó que, aunque no sigue una religión, considera el matrimonio como algo serio y afirmó que no tiene intención de volver a casarse. También aseguró que tanto su esposa como su hija están al tanto de su compromiso total con la familia.

El intérprete recordó que en el pasado llegó a decir que estuvo con hasta tres mujeres en un solo día, aunque más adelante matizó esa afirmación y reconoció que pudo haber exagerado.

Antes de consolidar su relación actual, Hucknall sostuvo romances con figuras reconocidas como las actrices Catherine Zeta-Jones y Martine McCutcheon, así como con la modelo Helena Christensen.

Como líder de Simply Red, Mick Hucknall ha lanzado 13 álbumes de estudio. El más reciente, titulado Time, salió al mercado en 2023.

