Dwayne Johnson revela lo más extraño que sintió al perder 27 kilos para una película

Dwayne Johnson bajó 27 kilos para un papel y ahora continúa adelgazando para interpretar a un hombre de 75 años en una nueva película.

La transformación física de Dwayne Johnson, conocido mundialmente como La Roca, ha llamado la atención tanto de la prensa como de sus seguidores. El actor bajó 27 kilos para protagonizar el filme The Smashing Machine, y según confesó, la mayor ventaja de ese cambio fue que dejó de sentirse como si estuviera embarazado.

El cambio se hizo evidente durante la presentación del filme en el Festival de Cine de Venecia. Reconocido por su contextura musculosa, La Roca apareció con una figura mucho más delgada. Su nuevo físico se ajustó al papel de Mark Kerr, un luchador de MMA cuya historia retrata el auge deportivo en los años 1990 y la batalla contra sus adicciones.

Tras bajar los 27 kilos, el actor de 53 años aumentó nuevamente 16 kilos para mantener la figura del mismo personaje en la cinta y también para interpretar la versión con sobrepeso en el live-action de Moana. Sin embargo, ya ha perdido ese peso adicional, debido a su preparación para otro rol.

En su próximo proyecto, Lizard Music, Johnson encarna a un hombre de 75 años. Durante una entrevista con la revista Variety, explicó que ahora lleva una dieta estricta, y resaltó que uno de los beneficios más notables es que puede meter la camisa dentro del pantalón sin dificultad.

La nueva producción, basada en el libro homónimo de Daniel Pinkwater, cuenta la historia de un niño que se hace amigo de un excéntrico personaje conocido como Chicken Man (interpretado por Johnson) y se embarca en una aventura hacia una isla invisible habitada por músicos lagartos.

El actor aseguró que la posibilidad de transformarse físicamente nuevamente le genera motivación. Recordó que cuando le presentaron el guion de Lizard Music, supo que quería formar parte del proyecto. Según relató, tras escuchar la propuesta del director Benny Safdie, le dijo sin dudar: “Yo soy su Chicken Man”.

Ante la drástica pérdida de peso, surgieron rumores sobre el uso de medicamentos como Ozempic. No obstante, el entrenador personal Kunal Makwana declaró al Daily Mail que Johnson alcanzó ese resultado mediante una dieta estrictamente controlada y un régimen extremo de entrenamiento diario, diseñado especialmente para atletas de alto rendimiento.

Makwana señaló que para alguien con tanta masa muscular como Dwayne Johnson, una pérdida de peso de esa magnitud requiere un enfoque riguroso. Indicó que cada comida debió ser pesada, y que cada caloría fue contabilizada para preservar la masa muscular y provocar un déficit calórico.

Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, Johnson comentó que aún continúa su proceso de adelgazamiento y que tiene camino por recorrer. Afirmó que esta transformación también ha implicado reducir el consumo de proteína animal, como el pollo, que antes era básico en su dieta.

Además, mencionó que su preparación para este nuevo papel le recuerda al tipo de transformación que realizó para The Smashing Machine, aunque ahora el objetivo es representar a un hombre de edad avanzada, pero fuerte y esbelto, a la manera de Clint Eastwood.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.