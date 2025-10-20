Viva

Dwayne Johnson revela lo más extraño que sintió al perder 27 kilos para una película

El actor bajó radicalmente de peso para encarnar a un luchador de MMA; ahora adelgaza aún más para dar vida a un personaje de 75 años

Por O Globo / Brasil / GDA
Dwayne Johnson bajó 27 kilos para un papel y ahora continúa adelgazando para interpretar a un hombre de 75 años en una nueva película.
Dwayne Johnson bajó 27 kilos para un papel y ahora continúa adelgazando para interpretar a un hombre de 75 años en una nueva película.







