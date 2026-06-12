Michael Jackson, del brillo del cine al banquillo en Netflix: la docuserie que reabre su juicio y enciende la polémica

El fenómeno Michael Jackson resurge en dos frentes: la biopic que celebra su legado y una docuserie que reabre el capítulo más polémico de su vida.

El fenómeno Michael Jackson volvió a instalarse en la conversación global, pero desde dos frentes muy distintos. El 22 de abril, el estreno de Michael, la esperada película biográfica, reactivó la nostalgia y el impacto cultural del Rey del Pop. Semanas después, el 3 de junio, Netflix apostó por un giro más incómodo: Michael Jackson: El veredicto, una docuserie que revive uno de los episodios más controvertidos de su vida.

El contraste no es menor. Mientras el filme celebra la trayectoria del artista, la serie se sumerge en el juicio de 2005, cuando Jackson enfrentó acusaciones de presunto abuso sexual infantil. El momento elegido para su lanzamiento —en medio del renovado interés por su figura— no pasó desapercibido y desató una reacción inmediata en redes sociales.

Mientras la película 'Michael' alimenta la nostalgia por el Rey del Pop, 'Michael Jackson: El veredicto' coloca otra vez bajo la lupa el juicio por presunto abuso infantil de 2005. (AFP)

La conversación digital se polarizó. De un lado, se ubican los usuarios que impulsan campañas para retirar la docuserie del catálogo e incluso llaman al boicot; mientras que del otro están quienes defienden su valor informativo y su derecho a revisitar un caso de interés público. Las críticas más duras de medios especializados (como Sensacine y Rotten Tomatoes) la señalan como “innecesaria” o “difamatoria”, al considerar que revive un proceso que concluyó con un veredicto de inocencia.

Más allá del ruido en línea, la producción plantea una reconstrucción detallada del caso. Para quienes no han seguido de cerca ese capítulo, la serie funciona como una guía cronológica del proceso judicial, al tiempo que invita a revisar —y cuestionar— las narrativas que han rodeado a Jackson durante décadas.

El estreno casi consecutivo del filme 'Michael' y el documental 'El veredicto' encendió un intenso debate en redes entre quienes defienden el legado del artista y quienes reclaman revisar su historial. (AFP)

Una mirada al juicio

Con tres episodios de cerca de 50 minutos, Michael Jackson: El veredicto se presenta como un relato “desde adentro” del tribunal. A diferencia de otras producciones del género, evita dramatizaciones y apuesta por testimonios de personas que estuvieron vinculadas al caso, combinados con material de archivo.

La estructura sigue una línea temporal clara: antecedentes, desarrollo del juicio y veredicto. En ese recorrido, no solo se examinan los hechos legales, sino también el contexto mediático que amplificó cada giro del proceso. La figura de Jackson aparece como un imán constante de atención, atrapado entre la admiración global y el escrutinio permanente.

El eje central es la acusación de Gavin Arvizo, un adolescente al que el cantante apoyó en su tratamiento contra el cáncer. El caso tomó fuerza tras una entrevista televisiva en 2003, en la que Jackson admitió que dormía con niños, defendiendo que no había intención sexual. Meses después, Arvizo lo acusó formalmente de abuso y de posesión de material ilícito.

La serie recoge tanto las acusaciones como las versiones de la defensa. Mientras informes policiales y testimonios señalaron la posible existencia de material sensible, la familia y seguidores del artista sostuvieron que se trataba de un intento de extorsión y desprestigio. El proceso culminó en 2005 con la absolución de Jackson de todos los cargos.

Sin embargo, como subraya la docuserie, el fallo judicial no logró cerrar el capítulo en la opinión pública. La imagen del artista quedó marcada por un estigma que, según algunos testimonios, tuvo consecuencias profundas en su vida personal y profesional.

El caso de Gavin Arvizo y la absolución de Jackson en 2005 reaparecen como eje narrativo, recordando cómo una misma historia puede generar lecturas opuestas. (Tomada de redes sociales)

Recepción dividida

En términos de audiencia, la docuserie ha demostrado un fuerte arrastre: alcanzó el primer lugar en Netflix en hasta 84 países, confirmando que el interés por el caso sigue vigente dos décadas después.

La recepción, sin embargo, dista de ser uniforme. En redes sociales predominan las posturas críticas, especialmente entre comunidades de fans que ven el proyecto como un ataque directo al legado del artista. En contraste, parte de la crítica especializada valoró su enfoque sobrio y su anclaje en el expediente judicial.

La comparación con el filme Leaving Neverland (2019) es inevitable. A diferencia de aquel documental, de tono más emocional y centrado en testimonios de presuntas víctimas, El veredicto opta por una narrativa más procesal. Esa diferencia de enfoque es uno de los principales puntos de fricción, incluso entre realizadores del género.

Los agregadores de reseñas reflejan esta brecha: calificaciones más altas por parte de la crítica frente a puntuaciones considerablemente más bajas del público.

A diferencia de 'Leaving Neverland', el documental 'El veredicto' apuesta por un enfoque más procesal que emocional, decisión que dividió tanto a la crítica como al público. (Netflix)

El dilema ético

El terreno que pisa la docuserie es delicado. Por un lado, respeta el veredicto de inocencia al reconstruir el proceso sin afirmar culpabilidad. Por otro, al reabrir las acusaciones y dar espacio a voces críticas, reactiva dudas que muchos consideraban saldadas.

El tratamiento de las presuntas víctimas se mantiene contenido, sin recurrir a detalles explícitos, pero sin omitir elementos clave para dimensionar la gravedad de las denuncias. Aun así, el material puede resultar perturbador para ciertos espectadores.

La ausencia de Jackson —fallecido en 2009— atraviesa toda la narrativa. Su muerte impide cualquier respuesta directa más allá del archivo existente, lo que añade una capa adicional al debate sobre la pertinencia de revivir estos casos.

El éxito de audiencia en Netflix contrasta con la recepción polarizada: para unos es una pieza necesaria de true crime, para otros un ataque innecesario al artista. (AFP)

Más allá del juicio

La docuserie no solo interpela a seguidores del artista. También dialoga con audiencias interesadas en el true crime, la historia del pop y el análisis de los juicios mediáticos. En ese sentido, funciona como una herramienta de revisión tanto para quienes vivieron el caso en tiempo real como para nuevas generaciones.

Al mismo tiempo, deja abiertas preguntas que exceden a Jackson: el peso de las acusaciones no judicializadas, la influencia de los medios en los procesos legales y la distancia —a veces irreconciliable— entre la absolución en tribunales y la condena en la opinión pública.

Lejos de cerrar el debate, Michael Jackson: El veredicto lo reactiva. Para algunos, refuerza la idea de un artista perseguido por la maquinaria mediática; para otros, evidencia cómo el poder y la fama pueden influir en la justicia.

En un contexto donde la cultura de la cancelación, la separación entre obra y artista y el rol de las plataformas están en constante discusión, Netflix vuelve a colocar un caso judicial en el centro del entretenimiento global. Y, como ocurre con las grandes figuras de la cultura pop, el legado de Michael Jackson continúa siendo un territorio en disputa.

La historia, como su música, sigue sonando.