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Michael Jackson, del brillo del cine al banquillo en Netflix: la docuserie que reabre su juicio y enciende la polémica

Las críticas más duras de medios especializados señalan la producción ‘innecesaria’ o ‘difamatoria’

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Por Fátima Jiménez
El fenómeno Michael Jackson resurge en dos frentes: la biopic que celebra su legado y una docuserie que reabre el capítulo más polémico de su vida. (AFP)







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Michael JacksonMichael Jackson: El veredictoMichael
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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