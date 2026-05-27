El imperio creado por Michael Jackson sufre un duro golpe tras la muerte de uno de sus hombres de confianza

John McClain, reconocido productor musical y una de las personas más cercanas de Michael Jackson murió este martes 26 de mayo, según confirmó el medio especializado TMZ.
John McClain, reconocido productor musical y una de las personas más cercanas de Michael Jackson murió este martes 26 de mayo, según confirmó el medio especializado TMZ.
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