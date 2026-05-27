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El imperio creado por Michael Jackson sufre un duro golpe tras la muerte de uno de sus hombres de confianza

Falleció el productor musical John McClain, a los 71 años

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Por Fiorella Montoya

John McClain, reconocido productor musical y una de las personas más cercanas de Michael Jackson murió este martes 26 de mayo, según confirmó el medio especializado TMZ.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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