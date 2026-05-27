El imperio creado por Michael Jackson sufre un duro golpe tras la muerte de uno de sus hombres de confianza

John McClain, reconocido productor musical y una de las personas más cercanas de Michael Jackson murió este martes 26 de mayo, según confirmó el medio especializado TMZ.

El empresario estuvo en el ojo público en los últimos años, ya que también fungía como uno de los ejecutores de la herencia del cantante; luego de ser mencionado en el testamento de Jackson junto a John Branca en el año 2009 tras el fallecimiento del artista.

Ambos fueron impulsores de la película Michael, el musical de Broadway, una producción del Cirque du Soleil y la película This Is It, señala TMZ.

McClain también jugó un papel importante como productor musical de varias figuras, entre ellos Michael Jackson, Janet Jackson, Ice Cube y Dr. Dre.

Incluso, Branca lamentó la muerte de su amigo de 71 años en declaraciones a TMZ: “Estoy profundamente apenado por la pérdida de mi compañero y ‘hermano’ John McClain. John, uno de los grandes innovadores del mundo de la música y el marketing musical, era un visionario que veía más allá de lo mundano y hacia el futuro... Es difícil imaginar un mundo sin él”, agregó.

Ahora, el abogado Branca se convierte en el único ejecutor de la herencia de Michael Jackson.