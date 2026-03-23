Michael B. Jordan exige $18 millones tras ganar el Óscar para protagonizar ‘remake’ de clásico de los años 80

El nuevo salario de Michael B. Jordan tras el Óscar obliga al estudio a replantear el presupuesto del 'remake' de Miami Vice.

El actor Michael B. Jordan elevó su valor en Hollywood tras ganar el Óscar a Mejor Actor por la película Pecadores (2026). El intérprete solicitó cerca de $18 millones para protagonizar el remake del clásico de los años 1980, Miami Vice.

La cifra duplicó la oferta inicial del estudio. Según información del periodista Jeff Sneider, la productora planteó un pago cercano a $9 millones tanto para Jordan como para Austin Butler, quien asumirá el coprotagonismo.

El cambio ocurrió tras una recomendación de su nuevo agente, James Farrell, de la agencia WME. El representante sugirió esperar el resultado del Óscar antes de cerrar el acuerdo. Tras la victoria, el actor ajustó su tarifa al alza.

El estudio ahora analiza la contraoferta. La decisión implica riesgos internos. Butler podría solicitar una equiparación salarial ante la diferencia. Además, los productores evalúan incorporar a Tom Cruise como villano. Su eventual salario también se acercaría al monto que negocia Jordan.

Si se concretan estos acuerdos, el proyecto destinaría cerca de $50 millones solo en salarios de las figuras principales.

La historia de Miami Vice se basa en la serie original emitida entre 1984 y 1989. La trama sigue a dos detectives encubiertos, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs, en su lucha contra el narcotráfico en el sur de Florida. En 2006, la producción tuvo una adaptación cinematográfica.

El nuevo remake prevé su estreno en 2027. La filmación iniciaría a mediados de este año. La historia adaptará el episodio piloto de la serie.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.