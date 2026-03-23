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Michael B. Jordan exige $18 millones tras ganar el Óscar para protagonizar ‘remake’ de clásico de los años 80

El aumento salarial del actor tras su premio genera tensiones en el elenco y eleva el costo total del esperado remake

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Por O Globo / Brasil / GDA
Actor estadounidense Michael B. Jordan sostiene su Oscar a Mejor Actor en un Papel Protagónico por Sinners mientras asiste al Governors Ball de la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre, en Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
El nuevo salario de Michael B. Jordan tras el Óscar obliga al estudio a replantear el presupuesto del 'remake' de Miami Vice. (ANGELA WEISS/AFP)







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