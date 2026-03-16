Michael B. Jordan celebra su Oscar en restaurante de comida rápida y desata euforia con la estatuilla: vea el video

Michael B. Jordan celebró su Oscar con una hamburguesa en un restaurante de comida rápida cercano al Dolby Theatre en Hollywood.

El actor Michael B. Jordan, de 39 años, sorprendió a empleados y clientes de un restaurante de comida rápida In-N-Out Burger en Hollywood tras ganar el Oscar a Mejor Actor por la película Sinners. El artista llegó al local para comer una hamburguesa y tomar un milkshake pocas horas después de recibir la estatuilla.

La visita del ganador del Premio Oscar causó sorpresa entre los trabajadores del establecimiento. Mientras preparaban su pedido, varios empleados solicitaron autógrafos al actor.

En pocos minutos, una multitud de fanáticos se reunió frente al restaurante. Las personas aplaudieron y gritaron al verlo. Jordan reaccionó con una amplia sonrisa ante la ovación del público.

Durante toda la visita, el actor mantuvo consigo la estatuilla del Oscar. La colocó a su lado mientras esperaba su comida dentro del local.

Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for “Sinners” at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

La escena no resultó inédita en esa cadena de comida rápida. El restaurante se ubica cerca del Dolby Theatre, lugar donde se celebra cada año la ceremonia de los Premios Oscar. Por esa razón, varios artistas visitan el sitio después de la gala.

En 2024 ocurrió un caso similar. El actor Paul Giamatti acudió al mismo restaurante para comprar comida luego de ganar el Globo de Oro.

Jordan obtuvo el Oscar por su papel en Sinners, película que logró cuatro premios durante la ceremonia. El filme triunfó en las categorías de Mejor Actor, Mejor Guion Original, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora Original.

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