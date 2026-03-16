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Michael B. Jordan celebra su Oscar en restaurante de comida rápida y desata euforia con la estatuilla: vea el video

El actor apareció en un restaurante de comida rápida tras ganar el Oscar por Sinners. Su visita con la estatuilla reunió a decenas de fans

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Por O Globo / Brasil / GDA
Actor estadounidense Michael B. Jordan sostiene su Oscar a Mejor Actor en un Papel Protagónico por Sinners mientras asiste al Governors Ball de la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre, en Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
Michael B. Jordan celebró su Oscar con una hamburguesa en un restaurante de comida rápida cercano al Dolby Theatre en Hollywood. (ANGELA WEISS/AFP)







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