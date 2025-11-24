Viva

‘Mi pobre angelito’ a 35 años: ¿Qué fue del niño Kevin McCallister? (fama, dinero y traumas familiares)

Macaulay Culkin tenía apenas nueve años cuando encarnó al ‘angelito’ más famoso de la Navidad

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Macaulay Culkin protagonizó 'Mi pobre angelito' cuando tenía nueve años. Dejó la actuación a los 14 años, aunque años después la retomó en pequeños papeles de películas. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi pobre angelitoMacauley Culkin
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.