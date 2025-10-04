‘Mi lugar favorito en el mundo para cantar’, dice Eladio Carrión sobre Costa Rica

Eladio Carrión se presentó en el Parque Viva este viernes 3 de octubre, en la segunda fecha de su DON KBRN World Tour.

Este viernes, el artista puertorriqueño Eladio Carrión ofreció su segundo concierto ante el público costarricense. Esta vez, el concierto tuvo lugar en Parque Viva, donde miles de personas acudieron para cantar sus temas favoritos del boricua.

La noche estuvo marcada por obsequios entregados al intérprete de Hola cómo vas, entre ellos una camisa de la Selección Nacional con el nombre “Don Kbrn”, rosas y una bandera de Costa Rica.

“Mi lugar favorito en el mundo para cantar”, expresó el artista al referirse a Costa Rica. Carrión aseguró que es uno de los países donde más apoyo ha recibido desde el inicio de su carrera, por lo que no desaprovechó la oportunidad para agradecer a sus fanáticos.

El cantante, de 30 años, actuó en el Anfiteatro Coca-Cola, en la segunda fecha de su gira latinoamericana DON KBRN World Tour.

La gira contempla un total de 31 presentaciones en diferentes escenarios alrededor del mundo.