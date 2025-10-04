Viva

‘Mi lugar favorito en el mundo para cantar’, dice Eladio Carrión sobre Costa Rica

El artista se presentó en el Anfiteatro Coca-Cola en la segunda fecha en Lationoamérica de su gira DON KBRN World Tour

Por Fátima Jiménez
Eladio Carrión
Eladio Carrión se presentó en el Parque Viva este viernes 3 de octubre, en la segunda fecha de su DON KBRN World Tour. (Archivo. )







