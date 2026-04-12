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Mexicana quedó decepcionada con su experiencia el Volcán Arenal y estalló con duras críticas: ‘Muy frustrada’

La creadora de contenido no se guardó nada y describió con molestia su visita al parque nacional

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Por Juan Pablo Sanabria
Ivonne Pacheco
La mexicana la emprendió duramente contra el parque nacional Volcán Arenal, su señalización y el estado de los senderos. (Captura de video)







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Volcán ArenalMexicana en Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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