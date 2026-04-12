Mexicana quedó decepcionada con su experiencia el Volcán Arenal y estalló con duras críticas: ‘Muy frustrada’

La mexicana la emprendió duramente contra el parque nacional Volcán Arenal, su señalización y el estado de los senderos.

La mexicana Ivonne Pacheco causó revuelo en redes sociales tras visitar el parque nacional Volcán Arenal, ubicado en Costa Rica, y compartir abiertamente su decepción y enojo con la visita.

A través de un video que ya acumula 50.000 visitas en TikTok, la creadora de contenido relató su descontento con la logística del lugar, asegurando que terminó “frustrada”.

“Muy enojada, muy cansada y muy frustrada”, disparó Pacheco al inicio de su video, quien cuestionó la falta de claridad en las indicaciones del personal: “Nos dicen: ‘Suban por la vereda azul... y bajen por la gris’. Y jamás te aclaran de qué es cada color”.

El relato de la mexicana subió de tono cuando empezó a describir los rótulos que se encontró en el camino. Según Ivonne, el descenso por la vereda gris le provocó un susto tras otro al leer advertencias de fauna local.

“Después de unos minutitos, un letrero: ‘Zona de serpientes’. Para esto ya tenía paralizado el corazón”, afirmó la influencer.

Incluso relató que la vegetación del bosque tropical le jugaba malas pasadas visuales: “Las ramas de los árboles parecían serpientes, no sabías a dónde voltear... el camino más largo de mi vida, se me hizo eterno”.

A la mexicana la frustraron detalles como toparse a este pavón grande en el Volcán Arenal. (Captura de video)

Pacheco, quien asegura estar acostumbrada a la montaña (“muy trepa cerros”), calificó la experiencia como un exceso de adrenalina no solicitado. Mencionó que el terreno le resultó sumamente complicado y que se topó con animales que no supo identificar, como “un tipo de gallina salvaje” (un pavón grande, muy común en el país).

“Me hubieran avisado que era como una ruta extrema la bajada y no la hubiera tomado. El camino está muy mal... muy difícil bajar y animales por todos lados”, sentenció.

Al final, aunque llegó “sana y salva” a la laguna, la mexicana cerró su reporte dejando claro que el paseo por el coloso no fue, para nada, lo que ella esperaba.

Pero su testimonio no quedó ahí. En redes sociales los usuarios fueron muy críticos con Pacheco, pues, al parecer, nadie estuvo de acuerdo con sus críticas.

“Lo mínimo es informarte antes de venir; aquí no hay naturaleza adaptada a la comodidad de todos”, “Si supieras que el agua que está detrás de ti moja”, “Es senderismo, no una pasarela”, “No hay ascensores en la selva”, “Hay muchos centros comerciales en Costa Rica”, fueron algunos de los mensajes.