Messi y Antonela: la tragedia que cambió su historia y el detalle que hace única la Copa del Mundo 2026

Messi y Antonela cumplirán nueve años de casados durante el Mundial 2026. Su relación nació en Rosario y hoy continúa en Miami.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo cumplirán nueve años de matrimonio el próximo 30 de junio. La fecha coincidirá con el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

La celebración tendrá un significado especial para la familia. Por primera vez en las seis participaciones mundialistas de Messi, su esposa y sus tres hijos ya residen en el país anfitrión.

La familia vive en Miami desde julio de 2023, cuando el futbolista se incorporó al Inter Miami. Ese nuevo capítulo consolidó una historia que comenzó en la infancia en Rosario y que atravesó distintas ciudades antes de establecerse en Estados Unidos.

Una amistad de infancia que se transformó en una historia de amor

Messi y Antonela se conocieron cuando eran niños en Rosario. El vínculo surgió gracias a Lucas Scaglia, primo de ella y mejor amigo del futbolista durante sus años en las divisiones menores de Newell’s Old Boys.

En una entrevista difundida en 2024 en el programa argentino de streaming Dispuestos a todo, Messi recordó aquel primer encuentro cuando tenía siete años.

El jugador relató que visitaba con frecuencia la casa de su amigo para compartir comidas y quedarse a dormir. En ese lugar conoció a Antonela.

Según explicó, ambos sintieron una atracción mutua desde muy pequeños. También señaló que mantenían una relación cercana durante la niñez. Actualmente, Messi tiene 37 años y ella 36.

La distancia los separó, pero no borró el vínculo

La historia tomó otro rumbo cuando Messi se trasladó a Barcelona a los 13 años para incorporarse al club catalán.

La distancia complicó la comunicación entre ambos. Sin embargo, ninguno olvidó al otro.

Con el paso de los años, sus caminos volvieron a cruzarse por un hecho doloroso.

La tragedia que los acercó nuevamente

En 2005, Úrsula Notz, mejor amiga de Antonela, murió en un accidente de tránsito.

Messi se encontraba en Rosario en ese momento. El futbolista la contactó para expresarle sus condolencias.

A partir de entonces retomaron la relación y se acercaron de forma gradual.

Según relató el propio Messi, comenzaron a salir cuando él tenía entre 19 y 20 años.

Tiempo después, ella se trasladó a vivir con él a Castelldefels, cerca de Barcelona. En 2009, la relación se hizo pública.

Tres hijos y una boda en Rosario

La familia creció durante los años siguientes. Thiago nació en noviembre de 2012.

En abril de 2016, una fotografía en blanco y negro de Thiago besando el vientre de Antonela confirmó el segundo embarazo de la pareja. Ese mismo año nació Mateo, en setiembre.

Tras la boda celebrada el 30 de junio de 2017, anunciaron la llegada de un tercer hijo. Ciro nació en marzo de 2018.

La ceremonia matrimonial se realizó en el Hotel City Center de Rosario ante cerca de 260 invitados.

Entre los asistentes figuraron Luis Suárez, Neymar, Gerard Piqué y Shakira.

Durante la celebración, el cantante argentino Abel Pintos interpretó la canción Sin principio ni final, una sorpresa preparada por Messi para Antonela.

París representó uno de los momentos más difíciles

La familia se trasladó a París en agosto de 2021 después de la llegada de Messi al Paris Saint-Germain.

Ese período no resultó sencillo.

En declaraciones concedidas a Mundo Deportivo, el futbolista afirmó que esos dos años le generaron infelicidad. También indicó que extrañaba la rutina escolar de sus hijos.

La Copa del Mundo 2026 tendrá un significado diferente

La situación actual contrasta con experiencias anteriores.

Durante la final de la Copa América 2021 en Brasil, las restricciones relacionadas con la COVID-19 impidieron la presencia de Antonela y los niños.

Después del triunfo argentino, Messi se comunicó con ellos mediante WhatsApp desde el terreno de juego. La imagen tuvo repercusión internacional.

Ahora la realidad es distinta. La familia ya vive en Estados Unidos y los hijos de Messi forman parte del entorno futbolístico.

Según información reciente, Thiago, de 13 años, integra el equipo sub-14 del Inter Miami dentro del programa MLS Next.

Por su parte, Mateo también entrena en la academia del club.

Una historia que acompaña a Messi rumbo al Mundial

Para muchas familias hispanas en Estados Unidos, la Copa del Mundo de 2026 tendrá un valor especial.

La historia de Messi y Antonela comenzó en Rosario. Continuó en Barcelona. Pasó por París. Ahora se desarrolla en Miami.

Mientras Argentina busca otro título mundial, la pareja celebrará nueve años de matrimonio en medio del torneo más importante del fútbol internacional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.