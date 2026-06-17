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Messi y Antonela: la tragedia que cambió su historia y el detalle que hace única la Copa del Mundo 2026

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebrarán nueve años de matrimonio durante el Mundial 2026 mientras viven en el país anfitrión junto a sus tres hijos

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Por O Globo / Brasil / GDA y La Nación / Argentina / GDA
Antonela Roccuzzo usó un apodo inusual para celebrar a Messi. El gesto conmovió a fanáticos, clubes y hasta Guinness.
Messi y Antonela cumplirán nueve años de casados durante el Mundial 2026. Su relación nació en Rosario y hoy continúa en Miami. (Instagram: Antonela Roccuzzo/Instagram: Antonela Roccuzzo)







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