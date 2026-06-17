Menudo regresa a los escenarios con gira internacional para celebrar sus 50 años

El grupo Menudo confirmó una gira especial por sus 50 años. La serie de conciertos arrancará en Estados Unidos y llegará a México y Puerto Rico.

La icónica agrupación Menudo volverá a los escenarios tras más de 15 años de ausencia. El grupo puertorriqueño anunció la gira “Menudo 50”, una serie de conciertos con la que conmemorará cinco décadas de historia desde la creación del proyecto musical impulsado por el productor Edgardo Díaz en 1977.

El anuncio se realizó mediante las redes sociales oficiales de la banda. La gira marcará el retorno de una de las boybands más exitosas de la música latina.

La serie de presentaciones iniciará en Inglewood, California, en Estados Unidos. El recorrido también incluirá ciudades como Rosemont, Hollywood y Nueva York.

Posteriormente, la agrupación viajará a México y Puerto Rico. Los organizadores aún no publican el calendario completo de conciertos.

La formación actual de Menudo está integrada por Ramone Acevedo, Robert Avellanet, Ralphy Rodríguez, René Farrait, Sergio Blass, Rubén Gómez y Roy Rosselló. Todos participaron en distintas etapas y alineaciones que tuvo la agrupación a lo largo de su trayectoria.

Durante un video compartido en redes sociales, algunos integrantes expresaron la emoción que genera el regreso del grupo. René Farrait señaló que el anuncio provocó momentos de gran sensibilidad entre los músicos. Por su parte, Ramone Acevedo indicó que los integrantes intentan controlar la emoción que rodea este esperado reencuentro.

Menudo se convirtió en un fenómeno musical internacional desde finales de la década de 1970. Su regreso busca reunir a varias generaciones de seguidores en una celebración que repasará parte de la historia del grupo.

La histórica banda puertorriqueña volverá tras más de 15 años de ausencia con una gira que recorrerá varias ciudades de América.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.