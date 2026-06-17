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Menudo regresa a los escenarios con gira internacional para celebrar sus 50 años

La histórica banda puertorriqueña volverá tras más de 15 años de ausencia con una gira que recorrerá varias ciudades de América

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Por O Globo / Brasil / GDA
El grupo Menudo confirmó una gira especial por sus 50 años. La serie de conciertos arrancará en Estados Unidos y llegará a México y Puerto Rico. (Archivo)







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