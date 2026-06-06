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Melania Villalta regresó enferma de Asia, pero volvió con una lección que no olvida

La presentadora de Teletica participó en el Miss Grand International All Stars llevado a cabo en Tailandia

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Por Fiorella Montoya
Melania Villalta
Melania Villalta, luego del certamen ahora será parte de la 'Revista Mundialista' de Teletica. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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