Melania Villalta regresó enferma de Asia, pero volvió con una lección que no olvida

La modelo costarricense Melania Villalta compartió una extensa reflexión tras concluir su participación en Miss Grand International All Stars, certamen en el que representó a Costa Rica y que, según aseguró, la transformó a nivel personal y profesional.

Villalta reveló que volvió enferma de su viaje y que necesitó varios días para recuperarse antes de retomar sus actividades habituales.

“¿Cómo me siento? ¿Estoy bien? La pregunta de todas las personas que me respaldaron en este proceso. Y la respuesta es sí, estoy feliz, agradecida y orgullosa de todo lo que viví. Desde mi regreso me ha tomado unos días retomar porque regresé enferma, pero aquí estoy”, escribió.

A pesar de ese contratiempo, la modelo aseguró que la experiencia superó sus expectativas.

“Este certamen me dio la oportunidad de hacer llegar una vez más el mensaje que por años con mucho amor he trabajado. Y es recordarle a cada mujer soñadora que el ‘momento perfecto’ no existe, nosotros lo creamos”, afirmó.

La modelo aprovechó la publicación para reflexionar sobre la imagen que suelen mostrar las redes sociales y la importancia de valorar el esfuerzo que existe detrás de cada logro.

“Lo comparto con amor para recordarles que las plataformas muchas veces tienen un filtro que no nos permite conocer lo que verdaderamente es importante en cada persona. La esencia, el esfuerzo, la dedicación y pasión con la que toman cada oportunidad que la vida les presenta para convertirlas en momentos para brillar”, señaló.

Villalta también habló sobre los retos que enfrentó durante el concurso, al reconocer que era una de las participantes más jóvenes y con menos experiencia.

“En efecto, en el certamen era de las más jóvenes y con menos certámenes en mi currículum, y lejos de verlo como algo malo, no saben el orgullo que siento de haber pisado un escenario tan grande con el nombre de mi país en mi pecho. Qué orgullo aprender y rodearse de personas tan exitosas de las que tanto se puede aprender”, comentó.

Finalmente, la representante costarricense aseguró que considera esta participación como el comienzo de una nueva etapa y agradeció el respaldo que recibió durante todo el proceso.

“No tengo duda de que esto será el inicio de muchas oportunidades más y que me acercará a ese futuro exitoso y pleno por el que con amor trabajo cada día. Nunca paren de soñar, entregarse y trabajar apasionadamente, que cada segundo vale siempre la pena y Dios y la vida lo demuestran. Gracias por tanto apoyo y amor en este proceso”, concluyó.