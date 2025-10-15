Mel Gibson desata polémica por cambiar al actor de Jesús en secuelas de ‘La Pasión de Cristo’

La ausencia de Jim Caviezel como Jesús en las secuelas de ‘La Pasión de Cristo’ desató críticas y polémica en redes sociales.

Las redes sociales han explotado con críticas hacia Mel Gibson luego de confirmarse que Jim Caviezel no participará en las secuelas de La Pasión de Cristo, cinta dirigida por el mismo Gibson y estrenada en 2004.

El proyecto, dividido en dos partes y titulado La Resurrección de Cristo, llegará a los cines en marzo y mayo de 2027. Sin embargo, la decisión del director de cambiar al protagonista ha generado una fuerte reacción negativa entre seguidores del filme original.

El actor Jaakko Ohtonen, originario de Finlandia y conocido por su papel en la serie The Last Kingdom, asumirá el rol de Jesús. A sus 36 años, Ohtonen enfrentará el reto de interpretar uno de los papeles más icónicos del cine moderno.

Además del cambio en el protagonista, también se confirmó que Mariela Garriga, actriz cubana, será quien interprete a María Magdalena, papel que anteriormente desempeñó Monica Bellucci.

En plataformas como X (antes Twitter), muchos usuarios han calificado la decisión como una “blasfemia”. Algunos lamentaron la ausencia de Caviezel, argumentando que esperó durante años esta continuación. Otros señalaron que el impacto emocional del filme se verá reducido sin su participación.

Entre los comentarios destacados, se cuestionó por qué no se utilizaron efectos especiales para rejuvenecer a Caviezel. También surgieron especulaciones sobre un posible conflicto entre él y Mel Gibson. Algunos sugirieron que, al menos, se debió elegir a alguien con mayor parecido físico con el actor original.

Las grabaciones comenzaron la semana pasada en los estudios Cinecittà, en Italia, lugar donde también se filmó la primera entrega hace más de dos décadas. La expectativa en torno a las nuevas películas se mantiene alta, aunque marcada por la controversia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.