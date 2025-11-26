Meghan Markle vuelve a causar revuelo por usar el título de duquesa

Las críticas contra Meghan Markle volvieron a intensificarse esta semana, luego de que la actriz utilizara nuevamente su título nobiliario durante una entrevista en Nueva York, cinco años después de que ella y el príncipe Harry se distanciaran de la Familia Real Británica.

Markle apareció como figura principal en la edición más reciente de la revista Harper’s Bazaar. Durante la visita de la periodista Kaitlyn Greenidge a una casa ubicada en el Upper East Side, propiedad de una amiga cercana de la actriz, el mayordomo del lugar la presentó como “Meghan, Duquesa de Sussex”.

Este hecho provocó reacciones entre comentaristas y seguidores de la realeza, según reportó el portal del canal Fox News. La experta en monarquía británica Helena Chard indicó que esta forma de presentación no responde a ningún protocolo oficial, y consideró que Markle otorga una importancia desproporcionada a su estatus real.

Chard también analizó el impacto comercial del título. Señaló que la duquesa lo mantiene como herramienta estratégica para sus actividades empresariales en Estados Unidos, debido a que genera atención y la mantiene en el foco público. Añadió que este tipo de comportamiento alimenta contenido para programas de comedia.

La actriz y el príncipe Harry renunciaron a sus deberes oficiales en enero de 2020 y desde entonces viven en Montecito, California. A pesar de su salida de la monarquía, ambos han mantenido presencia mediática a través de entrevistas y proyectos personales.

Ni los portavoces de Markle ni los del príncipe se pronunciaron respecto a la nota publicada por Fox News.

Tras la renuncia, el matrimonio realizó declaraciones polémicas sobre la Casa Real. En una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, Meghan relató que un miembro de la familia expresó preocupaciones por el tono de piel de su hijo, sin revelar la identidad del aludido. Por su parte, Harry escribió en su libro Spare que tuvo un altercado físico con su hermano, el príncipe William, quien habría calificado a Markle como “grosera”.

