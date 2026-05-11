Viva

Meghan Markle podría regresar al papel que la lanzó a la fama tras récord histórico

Meghan Markle volvió a actuar tras ocho años y ahora surgen versiones sobre un posible regreso al personaje que transformó su vida y su carrera en Hollywood

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Meghan Markle analiza regresar al papel más recordado de su carrera tras el éxito global de la serie en streaming.
Meghan Markle analiza regresar al papel más recordado de su carrera tras el éxito global de la serie en streaming. (ETIENNE LAURENT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMeghan Markle
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.