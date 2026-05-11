Meghan Markle podría regresar al papel que la lanzó a la fama tras récord histórico

Meghan Markle analiza regresar al papel más recordado de su carrera tras el éxito global de la serie en streaming.

Meghan Markle podría volver al universo de Suits en una nueva película derivada de la exitosa serie legal. La información salió a la luz en una publicación del diario británico The Sun.

Fuentes vinculadas a la televisión indicaron que ejecutivos de la industria buscan aprovechar el renovado éxito de la producción en plataformas de streaming. El objetivo sería reunir nuevamente al elenco original para un largometraje basado en la serie.

El proyecto incluiría el regreso de Meghan al papel de Rachel Zane, personaje que interpretó antes de casarse con el príncipe Harry.

La serie original alcanzó cifras históricas de audiencia en streaming. Según el medio británico, Suits registró 3,7 billones de minutos vistos en una sola semana a nivel mundial.

El fenómeno ocurrió pese al fracaso de Suits: LA, spin-off que terminó cancelado en mayo tras apenas 13 episodios.

Personas cercanas a las conversaciones afirmaron que los productores también analizan ofrecerle a Meghan un puesto como co-productora ejecutiva. Esa posibilidad le permitiría participar de futuras ganancias de taquilla.

El regreso de Meghan a la actuación tomó fuerza tras su reciente aparición en la comedia Close Personal Friends. En esa producción participó junto a Lily Collins, Jack Quaid y Brie Larson.

La duquesa de Sussex apareció en una participación especial en la que se interpretó a sí misma. Ese trabajo marcó su regreso a los sets después de ocho años alejada de la actuación.

Las negociaciones para reunir al elenco original avanzan. Según The Sun, ya hubo acercamientos con Patrick J. Adams, Gabriel Macht, Rick Hoffman, Sarah Rafferty y Gina Torres.

Rachel Zane fue el último personaje interpretado por Meghan Markle antes de integrarse a la familia real británica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.