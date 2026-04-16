¿Qué significado escondía la camiseta que Meghan Markle usó en su viaje con Harry?

Meghan destacó a sus hijos con un look simbólico y Harry compartió detalles de su preparación emocional para la paternidad.

Meghan Markle utilizó un atuendo con significado especial durante su visita a Australia junto al príncipe Harry. La duquesa de Sussex llevó una camiseta blanca con un corazón rojo y la palabra “Mama”, que en español significa “mamá”. La aparición ocurrió el miércoles 15.

La prenda hizo alusión a sus hijos, Archie, de seis años, y Lilibet Diana, de cuatro. El gesto marcó su presencia pública en medio de la agenda internacional del matrimonio.

La camiseta también respalda a Alliance of Moms, una organización que ayuda a jóvenes embarazadas y madres dentro del sistema de acogimiento en Los Ángeles. El grupo cuenta con el apoyo de Meghan y fue cofundado por su amiga Kelly McKee Zajfen.

Zajfen dio a luz a un hijo el 26 de marzo. Este nacimiento ocurrió cuatro años después de la muerte de su hijo George, quien falleció a los nueve años tras un diagnóstico de covid-19 y meningitis viral. Tras esa pérdida, la cofundadora impulsó una campaña de camisetas para la organización.

Posteriormente, Meghan participó en la campaña “Ame como una madre” en 2024. La iniciativa buscó generar apoyo para madres en condiciones vulnerables.

Horas antes de la aparición pública de la duquesa, el príncipe Harry abordó su experiencia personal con la terapia. Lo hizo durante una charla en un evento de Movember, organización centrada en la salud masculina.

El duque explicó que inició terapia antes del nacimiento de sus hijos. Señaló que este proceso le permitió prepararse para la paternidad y enfrentar situaciones del pasado.

También relató que un terapeuta le recomendó observar sus emociones tras la llegada de su primer hijo. En ese contexto, Harry indicó que experimentó una sensación de desconexión en los primeros días, ya que su esposa llevaba el proceso de gestación mientras él lo acompañaba como observador.

La organización Movember promueve la prevención del suicidio y la atención de la salud mental. Además, impulsa la detección temprana del cáncer de próstata y testicular.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.