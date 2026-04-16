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¿Qué significado escondía la camiseta que Meghan Markle usó en su viaje con Harry?

La duquesa de Sussex combinó moda y significado familiar, mientras Harry abordó su proceso emocional antes de ser padre

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Por O Globo / Brasil / GDA
El príncipe Harry y Meghan Markle durante una presentación en el Centro Nacional de las Artes en Bogotá, el 15 de agosto de 2024. Visitaron Colombia por invitación de la vicepresidenta Francia Márquez para participar en actividades contra la discriminación y el ciberacoso.
Meghan destacó a sus hijos con un look simbólico y Harry compartió detalles de su preparación emocional para la paternidad. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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O Globo

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