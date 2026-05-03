MegaCon 2026 emociona con un lucido despliegue de cosplay y varias estrellas internacionales (fotos)

MegaCon 2026 reúne durante el fin de semana lo mejor de la cultura pop, el cosplay, gaming y arte en el Centro de Convenciones, Heredia. Con cuatro escenarios activos de manera simultánea, la actividad llena de emociones a miles de personas que se hicieron presentes.

Entre sus pasillos, grandes y pequeños llegan al lugar con sus trajes favoritos y sus mejores figuras de acción, motivados por la emoción de conocer a algunos de los grandes actores, intérpretes de voz y cosplayers más famosos.

Entre los personajes que destacan en el evento se cuenta a Giancarlo Esposito, reconocido actor de la serie Breaking bad; Austin St. John, recordado como el Power Ranger rojo; Michael Cudlitz, querido y rudo intérprete de la serie The Walking Dead; Tyler Hoechlin, recordado por su actuación como el hombre lobo Derek de Teen wolf, y Osric Chau, de Supernatural.

Por ellos, los trajes referentes a las series que interpretaron y los superhéroes -sobre todo los de Spider-Man-, son de los stands más solicitados.

Algunos visitantes, orgullosos, mostraron los autógrafos que obtuvieron de sus actores favoritos, en una actividad donde el tiempo parecía detenido y en el que la edad no fue impedimento para la diversión.

Estas son algunas de las mejores fotografías del evento:

Con sus impresionantes trajes, los asistentes a la MegaCon se confundían con figuras de acción a tamaño real. (John Durán)

Familias enteras fueron parte de la MegaCon 2026. (John Durán)

Sin duda, Los Zumbis llamaron la atención de cientos de asistentes a la MegaCon 2026. Emocionados, muchos recordaron viejos tiempos. (John Durán)

En la cultura geek, las figuras de acción son de las favoritas para los coleccionistas. (John Durán)

Las actividades del MegaCon incluyeron hasta presentaciones de canto; en la fotografía una mujer disfrazada de Jesse, de 'Toy Story'. (John Durán)

Los fans compartieron con René García, una de las voces de 'Dragon Ball Z'. (John Durán)

Spider-Man despertó la emoción de quienes asistieron a la MegaCon 2026, ya que muy pronto se estrena una nueva película en el cine. (John Durán)

Fans de la MegaCon 2026 llevaron sus figuras de acción para ser firmadas. (John Durán)

En la MegaCon 2026 colorear dibujos fue una de las actividades favoritas; en este caso un fan le da vida a uno de la serie 'One Piece'. (John Durán)