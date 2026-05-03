MegaCon 2026 emociona con un lucido despliegue de cosplay y varias estrellas internacionales (fotos)

MegaCon 2026 reúne durante el fin de semana lo mejor de la cultura pop, el cosplay, gaming y arte en el Centro de Convenciones, Heredia. Con cuatro escenarios activos de manera simultánea, la actividad llena de emociones a miles de personas que se hicieron presentes.
Entre sus pasillos, grandes y pequeños llegan al lugar con sus trajes favoritos y sus mejores figuras de acción, motivados por la emoción de conocer a algunos de los grandes actores, intérpretes de voz y cosplayers más famosos.
Entre los personajes que destacan en el evento se cuenta a Giancarlo Esposito, reconocido actor de la serie Breaking bad; Austin St. John, recordado como el Power Ranger rojo; Michael Cudlitz, querido y rudo intérprete de la serie The Walking Dead; Tyler Hoechlin, recordado por su actuación como el hombre lobo Derek de Teen wolf, y Osric Chau, de Supernatural.
Por ellos, los trajes referentes a las series que interpretaron y los superhéroes -sobre todo los de Spider-Man-, son de los stands más solicitados.
Algunos visitantes, orgullosos, mostraron los autógrafos que obtuvieron de sus actores favoritos, en una actividad donde el tiempo parecía detenido y en el que la edad no fue impedimento para la diversión.
Estas son algunas de las mejores fotografías del evento:
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