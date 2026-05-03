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MegaCon 2026 emociona con un lucido despliegue de cosplay y varias estrellas internacionales (fotos)

Los asistentes disfrutan con sus actores favoritos, lucen sus mejores trajes y gozan con figuras de acción de todo tipo. Vea las mejores imágenes del evento

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Por Fiorella Montoya

MegaCon 2026 reúne durante el fin de semana lo mejor de la cultura pop, el cosplay, gaming y arte en el Centro de Convenciones, Heredia. Con cuatro escenarios activos de manera simultánea, la actividad llena de emociones a miles de personas que se hicieron presentes.








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MegaCon 2026Giancarlo EspositoMichael Cudlitz
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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