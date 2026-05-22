‘Me van a echar’: Diego Obando se atrevió a imitar a figurones del periodismo y muchos piden que lo fichen en ‘Pelando el ojo’ (Video)

El periodista Diego Obando trabaja para Teletica y el programa de Yashin Quesada en Columbia.

El periodista deportivo Diego Obando se animó a mostrar una faceta que tenía escondida: la de imitador de voces. El comunicador fue invitado al programa Pelando el ojo y allí mostró su talento oculto.

“Me van a echar mañana”, advirtió Obando, con cierto pudor, al iniciar su cómica exhibición. El primer personaje que eligió fue Everardo Herrera, hoy comentarista de FUTV, de quien hizo una de las imitaciones más fieles.

“Lo que hay que hacer, mi reycito, es analizar muy bien la jugada que pasa en la noche. Usted revisa muy bien... bueno, a esta hora mejor dejemos todo botado, agarremos una buseta y jalemos a ver la Luna allá en Uvita”.

Luego, Norval Calvo le insistió que hiciera lo mismo con Yashin Quesada, a lo que Obando se mostró reticente, aclarando que Quesada es su jefe en un programa de radio. “Usted me da brete si me echan mañana”, le dijo a Calvo antes de hacer su imitación del reconocido periodista.

Más adelante, también imitó al fallecido locutor Mario McGregor y hasta tuvo un chasco, al nombrar en su narración a Columbia, a pesar de que se encontraba en la emisora Monumental.

Su intervención finalizó con una imitación del popular narrador mexicano Enrique el Perro Bermúdez.

La participación de Diego Obando, muy aplaudida por los comediantes en la cabina, fue resumida en un video que publicó el programa humorístico en redes sociales. Dicha publicación se llenó de comentarios, en los que la mayoría elogió la capacidad del periodista y, a modo de broma, sugirió que podría ser una contratación del espacio.