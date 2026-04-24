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Mauricio Montero habla sin filtros sobre polémicas con jugadores de Alajuelense y defiende a Óscar Ramírez

El exfutbolista lanzó un dardo a quienes juzgan a su gran amigo durante programa de Teletica

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Por Fiorella Montoya
Mauricio Montero y Óscar Ramírez trabajaron juntos en Liga Deportiva Alajuelense, hace varios años.
Mauricio Montero y Óscar Ramírez trabajaron juntos en Liga Deportiva Alajuelense, hace varios años y se conocen desde los 80's. (Prensa Alajuelense y Jorge Navarro)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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