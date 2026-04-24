Mauricio Montero habla sin filtros sobre polémicas con jugadores de Alajuelense y defiende a Óscar Ramírez

Mauricio Montero y Óscar Ramírez trabajaron juntos en Liga Deportiva Alajuelense, hace varios años y se conocen desde los 80's.

Mauricio el Chunche Montero dio a conocer su punto de vista luego de que jugadores de Liga Deportiva Alajuelense fueran sorprendidos “de fiesta”. Además, defendió a Óscar Ramírez, entrenador del equipo rojinegro.

Las declaraciones las hizo en el programa De boca en boca, donde afirmó que la situación de disciplina de los jugadores no es de ahora, sino que la diferencia es que en estos tiempos existen los teléfonos móviles y las redes sociales.

“Antes en la cancha tenían que demostrar, se decía: ‘Uno trabaja por usted, pero en la cancha tiene que decir: hice algo mal, pero lo estoy dando todo’; eso sí era una legítima verdad”, dijo Montero a Teletica.

Además, afirmó que ciertas actitudes son heredadas desde los hogares.

“Yo no puedo decirle a mi hijo: ‘No tome guaro si yo tomo guaro, no fume si yo fumo, no sea mujeriego si yo soy mujeriego’... eso es un patrón que todo mundo sigue, es un ejemplo de familia”, afirmó.

Además, Montero dijo que ahora se debe entender que, si usted es una persona pública, en cualquier lugar podrían sacar un teléfono móvil, hacer video y subirlo a redes sociales, “pero si es algo bueno, cuesta que lo hagan”.

El Chunche no solo habló del comportamiento de los jugadores, sino que defendió a su amigo Óscar Ramírez ante quienes dicen que le falta “mano dura” para los jugadores que se han visto en polémicas.

“Yo estuve cinco años con él, yo lo conozco desde el 80, las situaciones que se dan, como diciendo que se originan porque el que está a la cabeza es permisivo, yo creo que no es así; más bien pueden ser los mismos castigos que tiene la institución; tal vez sea cambiar los reglamentos a más fuertes de los que tienen ahora”, finalizó.