‘El Chunche’ Montero no pudo cumplir una de sus tradiciones de Semana Santa por esta razón

Mauricio Montero, el querido exfutbolista conocido como 'El Chunche', no pudo participar este año en las procesiones de Grecia

Mauricio El Chunche Montero recuerda con cariño las tradiciones que sus padres le inculcaron en Semana Santa. Por esa razón, conserva muchas de las costumbres que aprendió en su infancia, entre ellas, las de asistir a las procesiones de Grecia; sin embargo, este año no pudo asistir.

Normalmente, el exfutbolista desempeña la labor de caballero del Santo Sepulcro y, como guarda su vehículo, recorre siete kilómetros a pie para formar parte de la actividad, pero este año no fue posible debido a que tuvo que trabajar.

“Los Jueves Santos miden a las cuadrillas hombro con hombro para que todo sea a la misma altura porque es muy pesado y eso solo lo hacen jueves. Yo, como tuve que trabajar, salgo tarde y no llegué a la reunión que hacen. Ahí reparten corbatas y todo, pero no pude ir”, lamentó Montero.

Por ello, no pudo formar parte de la procesión del Viernes Santo, la cual consiste en alzar una estructura muy pesada entre cuatro o cinco grupos de 12 caballeros.

Sin embargo, el reconocido exfutbolista aún guarda tradiciones: en su casa no comen carne durante Semana Santa, prefieren consumir mariscos como sardinas y atún y los Sábados Santos practican ayuno.