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‘El Chunche’ Montero no pudo cumplir una de sus tradiciones de Semana Santa por esta razón

El exfutbolista guarda tradiciones como no utilizar su vehiculo, no comer carne y hacer ayuno

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Por Fiorella Montoya
Mauricio Chunche Montero
Mauricio Montero, el querido exfutbolista conocido como 'El Chunche', no pudo participar este año en las procesiones de Grecia (Archivo)







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Mauricio 'El Chunche' MonteroSemana Santa
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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