Mauricio Hoffmann y Majo Ulate mostraron cómo despiden en calma un caótico año: vea las fotos

Mauricio Hoffmann y Majo Ulate decidieron despedir el 2025 juntos y en calma. La pareja compartió en redes sociales cómo pasan los últimos días del año rodeados de amor, naturaleza y sus mascotas.

A través de una publicación en Instagram, Hoffmann mostró varias fotografías junto a Ulate. En las imágenes, se les ve disfrutar de una piscina muy cercana a un río, en compañía de sus dos perros.

Tanto el presentador de Teletica como la reconocida maquillista, han tenido un 2025 más que movido, con retos, momentos muy difíciles a nivel personal y también motivos para celebrar.

A finales de junio, Mauricio sufrió la muerte de su padre, el querido ícono de la televisión, Nelson Hoffmann. El fallecimiento del conductor, además de enlutar al país, fue uno de los golpes más fuertes en la vida del presentador de De boca en boca.

A Mauricio Hoffmann le decomisaron vehículo que conducía

En medio del luto, regresó a sus labores en Canal 7 una semana después. Por si fuera poco, de inmediato tuvo que asumir las riendas de Sábado feliz. En los últimos meses, Mauricio Hoffmann se ha mantenido como la cara principal de la nueva versión del programa.

A Mauricio le tocó lidiar con la incomodidad en octubre, cuando Canal 13 lo captó siendo detenido por la policía de tránsito, mientras manejaba un carro de una agencia como parte de una acción publicitaria. En aquel momento, le decomisaron el automóvil por no contar con placas y tener un permiso de circulación vencido hace aproximadamente dos años.

Por su parte, Ulate se sometió a una cirugía estética, de la cual salió con éxito. También, manifestó su alegría que se encuentra a pocos cursos de obtener el bachillerato universitario en Bellas Artes.

Estos y otros momentos marcaron el 2025 de la reconocida pareja, que ya cumple cinco años de relación. Ahora, pusieron pausa el vaivén de los acontecimientos inesperados y gozaron de la calma de la intimidad.

Acá le dejamos las fotografías.

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann disfrutaron de esta piscina muy cerca de un río. (Instagram)

Las mascotas acompañaron a Mauricio Hoffmann y Majo Ulate en sus vacaciones de fin de año. (Instagram)