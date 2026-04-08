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Mauricio Hoffmann ‘regaña’ a camarógrafo en vivo en ‘De boca en boca’: ‘Aquí hay peligro’

El presentador y su compañero se encontraban fuera del set en una locación muy inusual

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Por Fiorella Montoya
Mauricio Hoffmann, presentador de De boca en boca, sorprendió este miércoles al transmitir desde una sala de imagenología
Mauricio Hoffmann, presentador de De boca en boca, sorprendió este miércoles al transmitir desde una sala de imagenología (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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