Mauricio Hoffmann ‘regaña’ a camarógrafo en vivo en ‘De boca en boca’: ‘Aquí hay peligro’

Mauricio Hoffmann, presentador de De boca en boca, sorprendió este miércoles al transmitir desde una sala de imagenología

Mauricio Hoffmann, presentador del programa De boca en boca, estuvo durante el espacio de este miércoles 9 de abril desde una locación inusual, dónde “regañó” a uno de sus compañeros en vivo.

El lugar donde se encontraba era en la sección de imagenología de una universidad.

“Compañeros, les digo dónde estoy: en una zona supervisada donde puede permanecer una persona a la vez, con una sala de imagenología y zona de precaución donde hay radiaciones ionizantes. Aquí hay peligro y el peligro me gusta mucho”, dijo el presentador antes de entrar en la sala.

Para comprender mejor lo que allí sucede, de inmediato Mauricio y el camarógrafo que lo acompañaba ingresaron a la sala donde se encontraban unos estudiantes y la coordinadora de esa carrera.

Cuando iba a entrevistar a uno de los jóvenes, el camarógrafo se movió frente a una máquina y Mauricio, de forma jocosa, lo “regañó” durante el pase en vivo.

“Ahí ya Jose se atravesó por toda la radiación; diay, José, ahora vamos a tener que desinfectarte. José, ¿qué pasa? Te atravesaste por todos los rayos, José... Mirá, ya salieron mal las imágenes... bueno, sigamos”, continuó Hoffmann.

Luego de unos minutos Mauricio dejó de escucharse, por lo que cortaron el pase. Al regresar, de nuevo volvió a bromear diciendo que seguramente su micrófono se dañó debido a la radiación que provocó su compañero.