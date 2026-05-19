Mauricio Hoffmann recibió impensable sorpresa de Chayanne: esto fue lo que pasó

Mauricio Hoffmann recibió una impensable invitación de uno de los cantantes favoritos de los costarricenses: Chayanne, quien además le tenía gran cariño a su padre, don Nelson Hofmann. El boricua le envió una invitación especial al concierto que tendrá en Costa Rica el próximo viernes.

En el programa De boca en boca, recordaron que Chayanne conoció a Mauricio desde pequeño y, con el pasar de los años, lo vio crecer, hasta el punto de incluso entrevistarlo siendo más joven.

Por ese motivo, Chayanne le guarda mucho aprecio a la familia Hoffmann y fue a través del programa de Teletica que le dieron la sorpresa.

“Mauricio Hoffmann estará en primera fila, tendrá parqueo exclusivo y todas las comodidades para disfrutar del show a solicitud de Elmer Figueroa, como invitado VIP”, decía la nota.

Hoffmann, con una sonrisa en su rostro, agradeció el gesto. “Tío Chayanne... provócame, yo les mando fotos”, bromeó con sus compañeros.

En el set del programa recordaron que el artista puertorriqueño, en su pasado concierto en el país, honró la memoria de Nelson Hoffmann, quien le abrió las puertas “desde chiquito” al cantante en sus inicios con la banda Los Chicos.