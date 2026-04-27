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Mauricio Hoffmann confiesa la preocupación que tiene con su hija y abre su corazón como pocas veces

El presentador, que a sus 42 años ya acumula más de 26 en la televisión, confiesa ser hermético hasta con su entorno... pero a veces hace la excepción, como en esta entrevista con ‘La Nación’

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Por Juan Pablo Sanabria
MATERIAL EXCLUSIVO DE VIVA HASTA SU PUBLICACIÓN. 17/04/2026, San José, Canal 7, entrevista con Monserrat del Castillo, Mauricio Hoffman, Rodolfo Rodríguez y Minerva Rojas, periodistas y presentadores del programa De Boca en Boca.
Mauricio Hoffman es uno de los rostros más consagrados de Teletica. Actualmente, es presentador en 'De boca en boca' y 'Sábado feliz'. (José Cordero)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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