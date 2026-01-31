Mauricio ‘El Chunche’ Montero recibió una inusual propuesta: de esto se trata

Debido al reconocimiento que obtuvo como exfutbolista de la Liga Deportiva Alajuelense, Mauricio El Chunche Montero suele ser reconocido en la calle. Y por su alto nivel de popularidad, también recibe inusuales sugerencias de cortes financieros.

Recientemente, Diego de Loud, estratega y especialista en marketing digital, se encontró a Montero en una acera y le propuso ganar dinero con su imagen: “Esto es marca personal, el resto es vara. Ya le dije: ‘a un rojo la foto’”, le comentó con humor de Loud al exdeportista.

Mientras tanto, otra de las personas presentes añadió entre risas: “Yo por eso no me tomé la foto”.

De Loud insistió en su idea para El Chunche: “Le dije que nos pongamos un emprendimiento, pero dice que no le gusta cobrar, aunque a mí sí”, afirmó el estratega.

Montero, con su característica forma de ser, se carcajeó por el pedido. “Lo vio, lo vio... qué manera”, dijo el rojinegro en un momento que, sin duda, le hizo mucha gracia

El Chunche es conocido no solo por su historia como futbolista, sino por el cariño que le guardan las aficiones, su risa contagiosa y sus ocurrencias. Su carisma lo ha llevado a participar en comerciales con otras figuras e incluso ser parte de programas de baile en la pantalla chica.