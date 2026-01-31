Viva

Mauricio ‘El Chunche’ Montero recibió una inusual propuesta: de esto se trata

Al exfutbolista lo intentaron convencer al decirle que podría utilizar su nombre como ‘marca personal’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Alajuelense vs. Saprissa
Mauricio Montero es una leyenda de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio ‘El Chunche’ Montero
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.