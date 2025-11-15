Maureen Salguero da noticia sobre su padre, quien fue internado de emergencia por una afección cardíaca

Daniel Salguero, papá de Maureen Salguero, fue internado el lunes en el hospital Calderón Guardia.

La presentadora Maureen Salguero dio una nueva noticia sobre la salud de su padre, Daniel Salguero, quien recientemente fue internado de emergencia tras sufrir una afección cardíaca.

Ahora, la Tía, como se le conoce a la locutora, subió un video desde el hospital Calderón Guardia, en el que con una sonrisa de oreja a oreja informó que su papá ya fue dado de alta.

“Ya le dieron la salida a mi papito. Está tan feliz... bueno, todos estamos superfelices y ahorita se los enseño para que vean la carita de alegría que tiene”, comentó Salguero.

El martes 11 de noviembre, la comunicadora detalló que los médicos aún no identificaban la causa del quebranto de salud de don Daniel y que lo someterían a un cateterismo para determinar si los stents que tiene presentan fallos o si será necesario colocar uno nuevo.

Como antecedente, don Daniel sufrió un infarto hace cuatro años. Desde entonces se mantuvo estable y cumplió con los tratamientos médicos.

“Es muy disciplinado con los medicamentos, hace todo lo que hay que hacer. Pero ayer (10 de noviembre) se desvaneció, empezó a sudar, tuvo un dolor fuerte y le bajó la presión. Desde entonces está internado”, relató su hija.

Maureen resaltó el buen ánimo de su padre ante la situación.

“Más allá de todo lo que están haciendo y cómo lo están atendiendo, está la buena actitud de mi papito. Él se encuentra estable”, dijo.