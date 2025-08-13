Martín Valverde revela duros momentos de su vida y lo que pensó entonces: ‘Lo poquito que quería de Dios lo mandé por un tubo’

El cantautor costarricense Martín Valverde lleva su mensaje de amor de Dios a través de sus canciones. (Gesline Anrango/Archivo)

El cantautor costarricense Martín Valverde, quien ha hecho su carrera en México, siempre tiene una historia que contar para transmitir el mensaje de amor de Dios. Sin embargo, pocas veces habla de sus luchas personales, de su pasado y de los dolores que ha enfrentado en su vida, uno de los más fuertes, la muerte de su hijo Pablo.

En una reciente entrevista, que concedió al pódcast mexicano Charlando con Adriana, el tico abrió su corazón y recordó pasajes que lo marcaron mucho en su vida, como, por ejemplo, la razón de la ausencia de su padre en su vida, el diagnóstico de cáncer de su madre, el momento de su entrega a Dios y cómo nació el éxito Nadie te ama como yo.

Una de las primeras anécdotas que contó Valverde fue el motivo por el que su padre no estuvo con él durante su crianza. Narró que cuando él nació, su mamá tenía 16 años y su papá 15, por lo que las madres de ambos decidieron que el niño fuera criado en la casa materna.

“A papá lo vi cada cierto tiempo hasta los cuatro o cinco añitos. La figura paterna como tal no estuvo, de hecho, la palabra papá no se la dije a nadie. Mamá tomó su lugar y los sacerdotes y los maestros que fueron, gracias a Dios, muy buenos. Ellos me daban esa figura paterna que me hacía falta para tener mi propio desarrollo”, afirmó Valverde, quien encontró en el colegio Don Bosco un refugio.

Otro detalle que conmovió durante la entrevista fue cuando recordó la enfermedad de su madre: cáncer terminal. Para ese momento, Martín aún no había dedicado su vida al ministerio de la canción; sin embargo, lo que le pasó a su mamá influyó mucho en su fe.

“Lo poquito que quería de Dios lo mandé por un tubo”, Martín Valverde

La madre de Martín era enfermera, había dedicado su vida a ayudar a enfermos, hasta que le llegó el diagnóstico de cáncer terminal.

“La desahuciaron”, recordó el cantante. Los médicos le dijeron a él y a su hermana que aprovecharan el tiempo junto a su mamá. “Yo lo poquito que quería de Dios lo mandé por un tubo. Dije: ‘No, así no me llevo, así no me llevo’”, contó.

Tiempo después, la familia vivió un momento intenso, revelador, que los llenó de fe.

“Mamá tuvo una operación en el hospital para limpiar un poquito lo del cáncer. Tuvo una muerte clínica, salió de su cuerpo, se vio ahí con todos los enfermeros y médicos encima, y luego una luz frente a ella y una voz que le dijo: ‘No, hija, no es tu tiempo, regrésate’”, narró el músico.

Martín agregó que su mamá le escribió después desde el hospital y le dijo que se había enfrentado a la muerte, pero que ahora le tocaba enfrentarse a la vida.

La historia de Nadie te ama como yo

La conversación continuó por diferentes pasajes de su vida y su carrera, uno de ellos cuando Martín compuso la que posiblemente sea su canción más reconocida: Nadie te ama como yo.

Fue el 9 de febrero de 1990 cuando Nadie te ama como yo nació. La inspiración, según Martín, llegó directamente de Dios, durante un concierto que presentó en Chihuahua.

Al final del show, como acostumbra el artista, le pidió al público que guardara un momento de silencio para que hablaran con Dios.

“En ese silencio yo también me metí, pero me metí de lleno. Se me olvidó que estaba en concierto”, rememoró. Martín se dejó llevar por el momento.

Hubo una persona que grabó todo el espectáculo, incluso ese espacio de silencio en el que la voz de Martín comenzó a interpretar la letra de la canción, sin darse cuenta de lo que decía.

Al regresar a casa, vio el video que habían grabado y, poniendo pausa y play, comenzó a escribir las palabras que salieron de su boca en aquel momento.

“Tiendo a pensar, por mi caso, que fue el Padre. A mí me la cantó el Padre tal cual”, explicó el artista.