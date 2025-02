‘Sin ti...pero por ti’, la canción que Martín Valverde escribe para su hijo fallecido

El cantante costarricense Martín Valverde se encuentra escribiendo una muy especial canción para Pablo, su hijo, quien falleció de leucemia el 22 de junio del 2024.

La canción se llama Sin ti...pero por ti, y en entrevista con La Nación el artista católico reveló el significado de la nueva pieza.

“Hay canciones que pueden salir en minutos, pero para eso pueden pasar meses antes de que se logre. Como sea, estoy trabajando en una con la que llevo cero prisas, pues es autoterapéutica 100%”, comentó.

“Estoy seguro de que será de esas canciones que podrán servirle a muchas personas en su momento. Es el resumen de la esencia de lo vivido antes, durante y posterior a la Pascua de Pablo, ya la escucharán”, agregó.

LEA MÁS: Martín Valverde y las palabras a su hijo antes de morir: ‘Ya Pablo, ya mi amor, descansa’

Además del luto que guarda por su hijo -quien padecía parálisis cerebral-, Valverde narró una vivencia que terminó inspirando el título y el contenido de la nueva canción.

“Al día siguiente de la Misa de Cuerpo presente de Pablo, mi hija Daniela, que es total energía y corazón, insistió en que nos escapáramos a un lugar llamado las Piedras de Tapalpa, en la sierra de Jalisco, como a una hora y media de casa en las montañas. Era entre semana, por lo que no había ningún turismo activo en la zona, el lugar es realmente impactante, y vacío lo es más, pues es un encontronazo con Dios en La Naturaleza de frente y sin filtros”, comentó.

“Nos servía como cambio de aire, de actividad, y como reinicio de otra etapa. Ahí, en un momento que no vi venir, solo salió y lo dejé pasar, tomé aire y como no había nadie en la cercanía, grité con toda mi alma, en una mezcla de sollozos, convicción y fe: ‘Pablo, a partir de hoy, aún con todo el dolor que significa que no estés, decido seguir sin ti, pero también seguir por ti, en tu honor, honrándote con mi ser y mi trabajo’, agregó.