Mario Segura vuelve a la televisión y sorprende con el canal en el que trabajará

En el 2018 Mario Segura Vargas se acogió a su pensión.

El reconocido periodista deportivo Mario Segura Vargas, toda una figura en la comunicación costarricense, regresará a la pantalla como parte del elenco de un programa de fútbol.

Don Mario se retiró de la pantalla chica en agosto del 2018; para entonces, trabajaba para Teletica Deportes y se acogió a su jubilación.

Sin embargo, la espinita de la comunicación futbolística siempre ha estado viva en él, por lo cual aceptó la invitación del canal FUTV para formar parte del espacio Los 11 titulares, en donde compartirá set con Gabriel Vargas, Pablo Guzmán y Rodolfo Mora.

La llegada del experimentado Segura fue confirmada la noche de este lunes 12 de enero en las redes sociales del canal: “Un nuevo fichaje se une a nuestros 11 titulares. ¡Bienvenido Mario Segura a la familia de FUTV!”, se lee en el mensaje de la publicación.

La trayectoria de Segura abarca más de 30 años en Teletica, además de trabajos en Semanario Universidad, La Nación y su propio medio digital.