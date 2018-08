Para muestra la novela Oropéndola de pasiones, donde el presentador sale vestido de mujer y de hombre macho men, mientras que Bismarck Méndez y Mauricio Hoffman tienen papeles mínimos. Víctor es muy pero muy bueno en su quehacer, de hecho nos soplaron que también tendrá una sección en Dancing with The Stars, no dudamos que le aportará sazón como solo él sabe hacerlo. Peeero, ya se sabe que lo poco gusta y lo mucho empacha, así que deberían hallar la forma de mesurar su protagonismo en De boca en boca y dar más chance a otros compañeros que no están tan sobreexpuestos. Eso sería.