Mario Segura cuenta todo sobre su regreso a la televisión, cómo vive tras jubilarse y su salud

Cuando Mario Segura se jubiló de Teletica, en 2018, cerró un ciclo de décadas, pero no dijo adiós. Es más, ni siquiera fue un hasta luego, porque aunque ya no aparecía en la pantalla de Canal 7, su labor como periodista siguió latiendo al pulso del fútbol.

Y por si quedara alguna duda de su vigencia, Segura está de vuelta en la televisión, esa casa de la que puede decirse, como a pocos, que es amo y señor. Tras una carrera de 32 años en la televisora de La Sabana, el icónico comunicador se convirtió en el nuevo fichaje de FUTV para el programa Los 11 titulares.

El pase directo lo recibió de Mauricio Wright, o más bien de los azares de la vida. Recientemente, Wright fue contratado como técnico de Guadalupe FC y dejó la vacante como panelista del espacio de análisis.

Entonces, el equipo de FUTV optó por la jugada sorpresa y sacudió el mercado con el retorno de Segura.

“Lo acepté con mucho interés y mucha motivación de poder compartir tantos años de experiencia que tengo en este campo. También muy agradecido porque piensan en mí. Luego, en lo personal, me motiva, me complace y me ilusiona seguir aportando ideas y análisis de un tema que tanto nos apasiona”, declaró.

Mario Segura continúa con su programa diario 'Hoy en el deporte', el cual inició hace 38 años. (Cortesía)

El comunicador ya debutó en el programa semanal este lunes 12 de enero y desde ya, como no podía ser de otra forma, hay que tener claro que no viene a calentar silla.

Porque los últimos años no han sido de entretiempo, todo lo contrario, el periodista explicó que si bien desde que se acogió a su jubilación ha tenido más tiempo para sí mismo y su familia, también ha invertido más horas en el seguimiento de la actualidad futbolística.

Gracias a su programa Hoy en el deporte, que transmite religiosamente de lunes a viernes en Teletica Radio y que ya cumple 38 años, y a su incursión en el periodismo digital con un sitio web y redes sociales; Segura afirma que su regreso a la pantalla no lo tomó en fuera de lugar.

“Yo voy al canal todos los días, a la emisora, y mantengo contacto con toda mi gente, con todos mis excompañeros y mis jefes, de manera que en realidad no ha habido ningún cambio en ese sentido. Me he mantenido vigente y formando parte de la empresa que por 32 años me tuvo ahí a tiempo completo”, aseveró el exdirector de Teletica Deportes.

Mario Segura se acogió a su jubilación como trabajador de Teletica en 2018, tras tres décadas en el canal. (Mayela López)

En el marco de su retorno a la televisión, Mario Segura habló con La Nación sobre la pasión que lo tiene al pie de cañón en la cobertura deportiva, la actualidad de la comunicación y hasta sobre su salud.

—Entonces, ¿llega mejor que nunca a esta mesa de análisis?

Sí, exactamente (risa). Yo creo que ese es un enfoque adecuado. Ahora, más que nunca, estoy totalmente empapado de la actualidad. En esta etapa de mi vida domino más y controlo más lo que está pasando en mi entorno.

—Muchos desean jubilarse para desconectarse por completo de su vida laboral ¿Usted es de los que más bien no pueden estar sin trabajo porque les afecta?

Ni he pensado en eso. Mi trabajo antes me ha demandado mucho tiempo; ahora estoy en una etapa de calidad en el tiempo. Ni me he planteado el tema de dejar de hacer cosas, porque nunca he entendido una etapa de madurez en mi vida cruzada de brazos.

—¿Quiere decir que hay Mario Segura para rato?

Mira, sobre todo, dándole gracias a Dios por la salud y por permitirme disfrutar de esta etapa en mi vida siendo productivo y activo.

Actualmente, Mario Segura tiene más tiempo para su familia. En la foto, posa con su esposa Victoria Garro y sus hijas María (atrás), Laura (centro) y Karen.

-Ahora que lo menciona, ¿cómo está su salud?

Todo muy bien, por dicha, gracias a Dios. Ese es el mayor tesoro. El don de la salud es una bendición de Dios y tenemos que cuidarnos siempre, en todos sentidos, tanto a nivel personal como con los cuidados de rigor en la parte física.

—¿Cuál es la clave para seguir tan activo y con esa ambición?

Lo más importante de todo en mi vida es mi paz interior; es estar cada día más conectado con Dios. Mi relación con Dios es totalmente consciente, diariamente a Él le doy gracias por el don de la vida y de la salud. Le pido que siempre me permita disfrutar de todo lo que hago como hasta ahora.

—¿Cómo evalúa la actualidad de la comunicación? ¿Qué retos se topa en estos tiempos?

Estamos viviendo tiempos difíciles en el ejercicio del periodismo porque ahora cualquiera juega de periodista. Internet vino a darnos muchas herramientas positivas, pero el uso y el abuso de las redes sociales ha comprometido mucho la verdadera función educativa que, por esencia, tiene el periodismo responsable.

“Nuestra profesión ya vive en medio de angustias y de encrucijada, que todavía no visualizamos con claridad el norte adecuado que debe mantener. Si los medios de comunicación tienen conciencia de seguir contratando periodistas verdaderamente formados, con exigencias, es la única forma de garantizarnos para el futuro ser defensores permanentes de la verdad y la justicia en el ejercicio de la profesión”.

—Otro reto en estos tiempos es que, por las redes sociales, el odio es más palpable que nunca...

Hay que adaptarse a los tiempos, pero sin perder de vista que el periodista bien formado y responsable debe siempre luchar por mantener una línea de trabajo que contrarreste el fanatismo y las posiciones extremistas que hay en las redes.

Mario Segura tiene 73 años de edad y una carrera de décadas en el periodismo deportivo. (Adrián Soto)

“La obligación de un medio responsable, en lugar de disminuir, más bien ha aumentado, porque a mayor fanatismo ideológico, político, social y deportivo, mayor exigencia de formación para nuestros periodistas”

—Ya dejó claro que está bien empapado de la actualidad futbolística, pero ¿también le sigue el pulso al acontecer nacional e internacional?

Pues sí, claro. Como periodistas tenemos la obligación de (seguir la actualidad). Somos ciudadanos del mundo y hay que estar pendiente de todo lo que está pasando, principalmente en nuestro país.

—¿Qué perspectiva tiene sobre la realidad del país? ¿Le preocupa?

El país vive momentos complejos, difíciles; estamos en una etapa de mucho cambio. Cambio de dirigencias, cambio de valores; tenemos la obligación de defender nuestra democracia participando de lleno en los procesos electorales.

“Cada uno debe asumir la responsabilidad que le corresponde de contribuir al crecimiento y al desarrollo de esta hermosa patria que Dios nos ha regalado”.