Viva

Mario Segura cuenta todo sobre su regreso a la televisión, cómo vive tras jubilarse y su salud

El icónico comunicador, de 73 años, se suma al programa ‘Los 11 titulares’ de FUTV y conversó con ‘La Nación’ en el marco de su retorno a la TV

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Mario Segura, exdirector de Teletica Deportes, regresó este lunes 12 de enero a la televisión. (Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mario SeguraTeleticaTeletica DeportesFUTV
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.