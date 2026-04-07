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Mario apunta a romper nuevos récords: su nueva película ya conquista los cines con expectativas millonarias

‘The Super Mario Galaxy Movie’ llega a cines con altas expectativas de taquilla. Mario, reconocido como ícono Guinness, podría romper récords tras el éxito global de su entrega anterior

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Por Silvia Ureña Corrales
Mario vuelve a la pantalla grande con una nueva película que podría superar su propio récord de taquilla y consolidar su legado global.
Mario vuelve a la pantalla grande con una nueva película que podría superar su propio récord de taquilla y consolidar su legado global. ( Universal Pictures/Universal Pictures)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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