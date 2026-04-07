Mario apunta a romper nuevos récords: su nueva película ya conquista los cines con expectativas millonarias

Mario vuelve a la pantalla grande con una nueva película que podría superar su propio récord de taquilla y consolidar su legado global.

El estreno de The Super Mario Galaxy Movie marca un nuevo capítulo para uno de los personajes más influyentes de los videojuegos. La producción llega a los cines este fin de semana y genera expectativa por su potencial para romper récords de taquilla, tras el éxito de la película anterior.

Mario obtuvo un reconocimiento reciente como GWR ICON en el libro Guinness World Records 2026, debido a su longevidad y su impacto en varias generaciones. El personaje también destaca por su capacidad de adaptarse a distintos géneros durante más de cuatro décadas.

El fontanero italiano mantiene el título de personaje de videojuegos más vendido de la historia. Supera a figuras como Link de The Legend of Zelda, Master Chief de Halo y Sonic.

Un antecedente difícil de igualar

La película anterior, The Super Mario Bros. Movie (2023), alcanzó cifras históricas. La producción se convirtió en la cinta basada en videojuegos más taquillera. Logró ingresos por $1.300 millones a nivel mundial.

Ese resultado superó a A Minecraft Movie (2025), que se mantuvo como la adaptación live action más exitosa. Esa producción también destacó en la música. Su canción Steve’s Lava Chicken rompió récords como la más corta en ingresar a listas del Reino Unido y Estados Unidos.

Reparto y novedades de la nueva entrega

La nueva cinta mantiene un elenco reconocido. Chris Pratt da voz a Mario. Charlie Day interpreta a Luigi. Anya Taylor-Joy participa como la princesa Peach.

La historia incorpora nuevos personajes. Aparecen Yoshi y Fox McCloud. Este último pertenece a la saga Star Fox. Donald Glover y Glenn Howerton participan en estas interpretaciones.

Charles Martinet, actor histórico de Mario en videojuegos, conserva un récord. Registró 114 interpretaciones del personaje entre 1995 y 2023. Actualmente ejerce como embajador oficial de Mario.

Inspiración en un clásico de Nintendo

La película se basa en el videojuego Super Mario Galaxy (2007). Este título recibió amplio reconocimiento de la crítica. Alcanzó una calificación de 97 en Metacritic.

Durante años fue el juego mejor valorado de la saga. Luego fue superado por Super Mario Odyssey (2017). Ambos comparten la misma nota, pero Odyssey obtuvo más calificaciones perfectas.

El desempeño en taquilla de esta nueva entrega mantiene la atención de la industria. Existe expectativa por saber si la película superará los registros anteriores de Mario y si competirá con grandes producciones de superhéroes.