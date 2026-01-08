Estas son las películas que se estrenan en Centroamérica en 2026: vea fechas y detalles

Tony Stark se murió en Avengers: Endgame, pero Robert Downey Jr. y Los Vengadores vuelven al cine en 2026... o sea, que el “Juego final”, al final, no era el final. En la acera del frente, DC pondrá los focos en una Supergirl que busca su destino, mientras que Marvel no se quedará en nostalgias y también traerá a un Hombre Araña con conflictos existenciales.

En el mundo animado, los juguetes de Toy Story ahora lucharán un difícil pulso contra pantallas (tablets) que hipnotizan niños, mientras que videojuegos como Mario y Mortal Kombat buscar llenar las butacas de los cines.

Homero llegará también a los cines envuelto en controversia; pero no se trata del personaje amarillo, sino del gran escritor griego, cuya obra cumbre, La odisea, será adaptada al estilo Nolan. Para amarillo queda el retorno de Los Minions, cuyo lanzamiento tendrá apenas unos días de ventaja hasta que La Roca (Dwayne Johnson) le pise los pies con la versión live-action de Moana, en la que interpreta a Maui.

En fin, regresos y más regresos de películas que fueron éxitos, aunque hay que decir que sí hay algún que otro nuevo título que causa emoción (irónicamente, uno de estos es recordando a una gloria fallecida, Michael Jackson). A continuación, repase los estrenos más esperados, que llegaran a los cines de Centroamérica este 2026.

*Nota: Las fechas corresponden a los lanzamientos regionales. No obstante, temas internos de cada país, como efemérides patrias o eventualidades, podrían cambiar algunos estrenos puntuales.

28 Years Later: The Bone Temple: 15 de enero

El año inicia con la saga que revolucionó el género de zombis a principios de los 2000. Tras décadas de espera, llega la continuación directa de 28 Days Later, con un reparto de lujo liderado por Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson y Ralph Fiennes, además del regreso confirmado de Cillian Murphy.

Ralph Fiennes es una de las estrellas de la nueva entrega de la saga '28 years later'. (Sony Pictures)

La historia nos sitúa años después de la infección inicial, explorando cómo la humanidad intenta establecer asentamientos en un mundo donde el virus sigue siendo una amenaza latente pero evolucionada.

Wuthering Heights: 12 de febrero

Bajo la dirección de la ganadora del Óscar Emerald Fennell (Saltburn), esta nueva adaptación de la novela Cumbres Borrascosas cuenta con Margot Robbie y Jacob Elordi como los atormentados Catherine y Heathcliff. La película busca alejarse de las versiones más clásicas y edulcoradas para ofrecer un enfoque mucho más gótico, oscuro y visualmente provocador sobre la obsesión y la venganza en los páramos ingleses.

Scream 7: 26 de febrero

Ghostface, el macabro asesino de la máscara que tantos sustos ha sacado en la pantalla, regresa para una séptima entrega. La película contará de nuevo con Neve Campbell como Sidney Prescott, la protagonista principal de la franquicia, enfrentándose a un asesino que parece conocer cada uno de sus movimientos históricos.

Project Hail Mary: 19 de marzo

Ryan Gosling protagoniza esta épica de ciencia ficción basada en la novela homónima de Andy Weir, escritor estadounidense célebre por su libro The Martian. La historia sigue a Ryland Grace, un astronauta que despierta solo en una nave espacial sin recuerdos de su identidad ni de su misión. Pronto descubre que es la última esperanza de la humanidad para evitar una extinción inminente.

Luego de ser el Ken en 'Barbie', Ryan Gosling vuelve en un drama espacial. (Sony Pictures)

Super Mario Bros 2, Galaxy: 2 de abril

Nintendo e Illumination expanden su exitoso universo animado con una secuela que llevará la aventura a una escala intergaláctica. Inspirándose en los aclamados videojuegos de la serie Galaxy, la trama sacará a Mario y Luigi del Reino Champiñón para explorar diversos planetas con mecánicas de gravedad cambiante. La cinta es la gran apuesta familiar del año y se espera que introduzca a personajes icónicos como la princesa Rosalina.

Michael: 23 de abril

Luego de Elton John, Freddie Mercury y Elvis Presley, le tocó el turno a Michael Jackson de tener su película biográfica. Protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, la cinta recorrerá los triunfos y las controversias del artista, desde sus inicios en los Jackson 5 hasta su estatus como la estrella más grande del planeta.

La producción ha generado una enorme expectativa por el asombroso parecido físico de Jaafar con su tío y por las coreografías meticulosamente recreadas.

Jaafar Jackson, protagonista de la película y sobrino de Michael Jackson, ha deslumbrado con su parecido físico con el Rey del Pop. (Universal Pictures/Universal Pictures)

The Devil Wears Prada 2: 30 de abril

Dos décadas después de que Miranda Priestly dominara el mundo de la moda, la “reina” de la revista Runway regresa en una secuela adaptada a la era digital. Meryl Streep y Anne Hathaway retoman sus peculiares papeles en una trama que explora el declive de las revistas impresas frente al ascenso de los influencers.

Mortal Kombat 2: 7 de mayo

La lucha por el destino de los reinos continúa en esta secuela de acción real que introduce a Karl Urban como el carismático Johnny Cage. Tras la introducción de la primera entrega, esta cinta se enfocará directamente en el torneo oficial de Mortal Kombat, elevando el nivel de las coreografías de combate y manteniendo la fidelidad a los sangrientos fatalities que los fanáticos del videojuego esperan ver en pantalla.

The Mandalorian & Grogu: 21 de mayo

Star Wars regresa oficialmente a las salas de cine con el salto de la exitosa serie de Disney+ a la gran pantalla. Dirigida por Jon Favreau, la película seguirá las aventuras del cazarrecompensas Din Djarin y el pequeño Grogu en una historia de escala épica.

Toy Story 5: 18 de junio

Pixar revive su franquicia más icónica para una quinta entrega, donde Woody, Buzz y el resto de la pandilla enfrentarán un nuevo desafío: la tecnología moderna. En un mundo donde los niños prefieren las tablets y los videojuegos, los juguetes deben encontrar su lugar y demostrar que nada puede reemplazar el valor del juego físico y la imaginación.

'Toy Story 5' reflexiona sobre el uso de la tecnología en edades tempranas. (Pixar/Pixar)

Supergirl: Woman of Tomorrow: 25 de junio

Milly Alcock debuta como Kara Zor-El en una versión mucho más cruda y cósmica de la superheroína. Basada en el aclamado cómic de Tom King, la cinta presenta a una Supergirl que ha crecido viendo la destrucción de su mundo y busca su propio propósito en el universo. Es una pieza fundamental para el nuevo Universo DC (DCU) liderada por James Gunn, alejándose del tono heroico tradicional para explorar una odisea espacial de supervivencia.

Minions 3: 2 de julio

Estos peones amarillos, de enredado hablar y movimientos cómicos se ganaron un lugar privilegiado en el cine infantil. Ahora vuelven, nuevamente protagonistas, sin que el villano destaque en el título.

Tras el éxito masivo de las entregas anteriores, la productora Illumination apuesta por una nueva aventura internacional que llevará a los Minions a través de diferentes épocas históricas en busca de un nuevo líder. Con esta película, la franquicia ya suma siete producciones.

Contando las películas de 'Mi villano favorito', este 2026 se estrenará la sétima película en que aparecen los Minions. (Universal Pictures)

Moana (Live Action): 9 de julio

Moana (2016) fue un éxito y, como ha sido tendencia en los últimos años, el paso siguiente a triunfar como animación es tener una versión en carne y hueso. La versión live-action llegará al cine con Dwayne Johnson como estrella, quien repetirá su papel como el semidiós Maui, a quien ya interpretó como actor de doblaje.

La Odisea (Christopher Nolan): 16 de julio

Si hay un estreno que da de qué hablar, aunque apenas y se saben detalles, es el ambicioso proyecto que se trae entre manos el director Christopher Nolan. El famoso cineasta asumió la tarea de adaptar al cine La Odisea de Homero, y como siempre, será muy a su manera. La cinta contará con grandes nombres como Matt Damon, Tom Holland y Zendaya.

El flime ya genera una discusión enorme en todo tipo de círculos, donde el factor común de debate es la fidelidad que se tendrá con la obra original. Cuando se toca la mitología, no se habla de una ficción cualquiera y menos si se trata de un texto tan central. En resumidas cuentas, Nolan se metió en camisa once varas.

Eso sí, el ojo del público ya se lo ganó y en unos meses se sabrá si, tal cual Odiseo, logra volver vencedor de este camino que ya empezó turbulento.

Matt Damon y Zendaya son algunos de los grandes nombres de la adaptación cinematográfica de 'La odisea', de Homero. (Universal Studios/Universal Studios)

Spider-Man: Brand New Day: 30 de julio

Tom Holland vuelve como Peter Parker en una cuarta entrega de la saga arácnida, que marca un “nuevo día” para el Hombre Araña. Tras los eventos de No Way Home, veremos a un Spider-Man solitario y callejero enfrentándose a amenazas en una Nueva York donde nadie conoce su identidad secreta.

Atrás quedó el servicio a los fanáticos de la anterior película y los viajes en el tiempo que trajeron de vuelta figuras entrañables. En esta nueva cinta, Parker se balancea entre sacrificios personales mientras intenta equilibrar su vida como héroe.

Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha: 19 de noviembre

Una vez más, ¡Que empiecen Los Juegos del Hambre! La franquicia vuelve a la carga con una precuela que se sitúa en la edición 50 de las sangrientas justas, recordadas por ser los que ganó Haymitch Abernathy (el mentor de Katniss). La trama explorará la brutalidad del “Segundo Vasallaje de los Veinte”, donde el número de tributos se duplicó, y cómo la victoria de Haymitch lo convirtió en el hombre cínico y atormentado que conocimos años después.

Jumanji 3: 10 de diciembre

Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan regresan para una nueva partida del juego más peligroso del mundo. En esta ocasión, la trama sugiere que el juego comenzará a filtrarse en la realidad, llevando la acción y el humor característicos de la saga a entornos urbanos. Es la gran apuesta de Sony para dominar la temporada navideña frente a la competencia de los grandes estudios.

Avengers: Doomsday: 17 de diciembre

En la Comic Con International 2024, Robert Downey Jr. dio la sorpresa al confirmar su regreso a Marvel como el Dr. Doom. (JESSE GRANT/Getty Images via AFP)

Marvel no le suelta la mano a Los Vengadores. Y porqué lo haría, si ha sido su franquicia más exitosa en el cine. Como un golpe directo a la nostalgia estrenarán una nueva película con el regreso de Robert Downey Jr., quien interpretó a Iron Man (fallecido en la película anterior), esta vez encarnando al temible villano Doctor Doom.

Bajo la dirección de los hermanos Russo, la película reunirá a una nueva alineación de Vengadores para enfrentar una amenaza que pretende reestructurar la realidad. Además, su último adelanto también mostró que Chris Evans regresará como Steve Rogers.

Dune: Part Three: 17 de diciembre

Denis Villeneuve cierra su monumental trilogía adaptando Dune: Messiah. La película sigue a Paul Atreides (Timothée Chalamet), aquel muchacho que no podía controlar sus poderes en la primera entrega, ahora consolidado como el Emperador del universo y enfrentando las consecuencias de la guerra santa desatada en su nombre.

Además de Chalamet, la estrella de esta franquicia, también enriquecen con su estelar presencia Zendaya y Florence Pugh, en los papeles de Chani y la princesa Irulan, respectivamente. La cereza en el pastel es el retorno de Jason Momoa como Duncan Idaho, el mentor de Paul, quien falleció en el primer filme.

Otros estrenos de 2026